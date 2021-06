Logroño : Brahim Ghali accusé de terrorisme par un tribunal espagnol

Le chef des séparatistes du Polisario, Brahim Ghali, qui a fui l’Espagne le 1er juin après son audience devant le juge de l’Audience Nationale, est sous le coup d’une inculpation de « Terrorisme » par le tribunal numéro 2 de Logroño. L’information a été rapportée par le site espagnol « 20minutos ».

Selon la même source, le chef des séparatistes, accusé d’ores et déjà de « viol, séquestration » et « crimes contre l’humanité », n’est pas le seul à être dans le radar de la justice espagnole. Le « ministre du Peuplement des territoires libérés » du Polisario, Salem Lebsir, est également accusé de terrorisme au côté de son chef. Il lui a d’ailleurs rendu visite en mai lorsqu’il était hospitalisé ) l’hôpital San Pedro de Logroño précise le quotidien en ligne.

« Le numéro 2 du polisario » comme le décrit le quotidien, détient la nationalité espagnole depuis 1989. Il était policier en Espagne pendant de longues années avant de prendre sa retraite que le voisin du Nord lui verse à ce jour.

Il s’avère aussi que Salem Lebsir est l’un des cousins de Mohamed Sidi Brahim Bassiri qui fut l’un des opposants à l’occupation espagnole au Sahara et disparu dans les années 70. D’ailleurs durant cette période jusqu’aux années 80, et selon les données de l’Association canarienne des Victimes du Terrorisme (Acavite), le Polisario aurait commis de nombreux actes terroristes ayant fait plus de 300 morts militaires et civils du côté des Espagnoles.

Il convient de rappeler que le chef des séparatistes du Polisario, Brahim Ghali, était hospitalisé en Espagne sous une fausse identité pour se faire soigner du Covid-19, ce qui a donné suite à une crise diplomatique sans précédent entre Rabat et Madrid. Après sa comparution devant le juge du tribunal de l’Audience Nationale, le 1er juin par visioconférence, ce dernier a été libéré et en a profité pour quitter le jour même le territoire ibérique vers l’Algérie dans un avion français. Il est toujours hospitalisé dans un hôpital militaire d’Alger.