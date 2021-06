Santé : Khalid Ait Taleb autorise enfin les professionnels à prendre leurs congés

Le ministère de la Santé a décidé de permettre aux professionnels du secteur de bénéficier de leurs congés annuels, après une interdiction qui a duré près d’un an en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

Ainsi, le département de Khalid Ait Taleb devrait autoriser les cadres de santé à bénéficier de leurs congés annuels à partir du mois de juillet à en croire une lettre du ministre de la Santé adressée à ce sujet aux directeurs des établissements de santé du Royaume selon une source médicale.

La même source nous explique que » la décision du ministère de la Santé d’autoriser les cadres de santé à bénéficier de leurs congés administratifs est arrivée au bon moment notamment au vu de l’état d’épuisement et de fatigue qui a touché tous les professionnels du secteur depuis le début de la propagation du virus fantôme ».

Dans une déclaration à Hespress Fr, cet acteur syndical a soulevé que » depuis la décision du ministère de la Santé de suspendre les congés administratifs en mars 2020, tous les employés du secteur ont vécu une période difficile en raison de la forte pression de travail, de l’alternance des périodes de travail et de leur succession de manière à ce que les heures de repos ne dépassassent pas 8 heures entre les deux permanences« .

« Le secteur de la santé a connu la propagation du virus parmi ses employés. Plusieurs cas graves et décès ont d’ailleurs été recensés. Et pourtant, le personnel de santé n’a pas hésité à s’engager collectivement et pleinement en sacrifiant leur vie dans la campagne nationale pour vaincre et assiéger la pandémie, que ce soit dans les circuits de traitement du Covid, ou l’effort continu jusqu’à aujourd’hui, dans la campagne nationale de vaccination, qui a permis au Maroc de réaliser de bons chiffres et de voir sa situation épidémiologique se stabiliser. Et cela a conduit à prendre des décisions pour l’allègement des mesures restrictives« , soulève notre interlocuteur.

Ainsi, notre interlocuteur a appelé à « une interaction positive avec les sacrifices et les efforts des professionnels du secteur, en réglant les phénomènes de congestion et l’aggravation des conditions professionnelles que connaît le secteur de la santé en raison de la politique d’autruche du gouvernement, notamment le ministère de la Santé, de répondre aux demandes légitimes des professionnels du secteur, qui sont restés que sur papier pendant toute la législature qui s’achève« .

In fine, notre interlocuteur a prévenu que « la situation des professionnels est susceptible d’exploser à tout moment« , et a mis en garde contre les « conséquences graves« .