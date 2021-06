Le Maroc et les États-Unis USA définissent une feuille de route pour promouvoir l’efficacité des marchés publics

La Trésorerie générale du Royaume (TGR) et le programme de développement de droit commercial (CLDP) du Département du Commerce des États-Unis d’Amérique ont élaboré une feuille de route de coopération pour soutenir les efforts du Maroc visant à promouvoir l’efficacité, la transparence et l’inclusivité du système des marchés publics.

Ce nouveau cadre de coopération, qui revêt une importance stratégique, permettra au Maroc de s’informer des expériences et des bonnes pratiques en vigueur aux États-Unis et à l’international pour faire de la commande publique un véritable levier de développement économique, indiquent la TGR et du CLDP dans un communiqué conjoint sur un webinaire, organisé, lundi, sous le thème de la « promotion de l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés publics ».

Cet événement avait pour objectif d’apporter un éclairage sur les réformes entreprises au Maroc en vue de renforcer la participation des PME aux marchés publics, de discuter du modèle américain et des pratiques internationales les plus réussies liées à l’accès des PME aux marchés publics, d’identifier des stratégies et de proposer des recommandations pour améliorer l’accès des PME aux marchés publics.

Ce webinaire a été animé conjointement par les experts du Programme de Développement de Droit Commercial (CLDP), les représentants de l’Ambassade des États-Unis au Maroc et les experts de la Trésorerie Générale du Royaume, avec la collaboration des experts de la Banque mondiale et de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).