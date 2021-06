Revue de presse quotidienne de mardi 8 juin 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi 8 juin 2021

Le Matin :

• ONU: l’ambassadeur Hilale élu à la présidence de la 1ère Commission de l’Assemblée générale de l’ONU. L’ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès des Nations-Unies à New York, Omar Hilale, a été élu par acclamation, en tant que président de la Première Commission de la 76ème session de l’Assemblée générale de l’ONU. C’est la première fois que le Maroc accède à la présidence de cette importante Commission en charge du désarmement et de la sécurité internationale. Le choix du Royaume, au nom du continent africain, illustre la reconnaissance onusienne unanime du rôle du Maroc en tant qu’acteur mobilisé, responsable et crédible dans les efforts de lutte contre la course aux armements tant nucléaire que classique, ainsi que pour son action en faveur de la paix, la sécurité et la stabilité, régionales et mondiales. Cette élection constitue, en outre, un témoignage éclatant de la pertinence des choix diplomatiques volontaristes, modérés et consensuels en matière de paix, de sécurité et de stabilité, opérés par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Elle conforte, également, le positionnement du Maroc sur la scène internationale grâce à sa diplomatie multicausale.

• Le Forum national des coopératives et des entreprises sociales (FORCES’2021) se tiendra, les 8 et 9 juin à Béni Mellal, sous le thème « l’entrepreneuriat coopératif: un modèle socio-économique innovant pour un développement territorial de la région Beni Mellal Khénifra ». Organisé par l’Ecole supérieure de technologie (EST) Béni Mellal en coordination avec la coopérative « Ectanova », ce forum vise à rassembler toutes les parties prenantes et les acteurs régionaux et nationaux afin de « mener la réflexion sur le croisement entre territoire et coopératisme », indiquent les initiateurs de cet événement dans un communiqué. « A travers ce forum, nous souhaitons mettre l’accent sur les efforts déployés par l’Etat et la société civile pour développer l’entrepreneuriat coopératif et offrir une opportunité d’échange d’expériences et de savoir-faire entre les différentes parties prenantes », soulignent les organisateurs.

L’Economiste :

• Passeport vaccinal : Laftit sensibilise les walis et gouverneurs. Abdelouahed Laftit, ministre de l’Intérieur, a adressé une circulaire aux walis et gouverneurs leur demandant de prendre les mesures qui s’imposent en coordination avec les services concernés après l’entrée en vigueur du passeport vaccinal. Le document était téléchargeable 24h avant le délai initial qui était fixé au lundi 7 juin. Le passeport vaccinal permet de se déplacer dans tout le Royaume, de circuler au-delà de 23h et de voyager à l’étranger.

• Oriental : L’abricotier, une filière prometteuse. La filière de l’abricotier enregistre de meilleures performances au niveau de l’Oriental que sur le reste du territoire. La production ne cesse de s’améliorer et les superficies de s’élargir grâce à la dynamique impulsée par le plan agricole régional et l’introduction de nouvelles variétés. Trois objectifs ont été assignés à cette nouvelle dynamique: amélioration des rendements, renforcement de l’organisation et diversification de la production. Des actions appelées à fructifier davantage dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030. Aussi, la superficie plantée en abricots dans la région s’élève à 1.293 hectares avec une production qui gravite autour de 11.130 tonnes (pour la saison agricole 2019-2020), soit un rendement de 8,7 t/ha. En parallèle, la Direction régionale de l’Agriculture, compte généraliser la plantation des abricotiers sur l’ensemble des provinces de la région. Ce qui est indispensable pour une réelle valorisation de ce fruit.

Aujourd’hui le Maroc :

• L’opération Marhaba contourne l’Espagne. Les ports espagnols de nouveau out. L’opération Marhaba pour l’accueil des MRE aura bien lieu cet été mais avec un dispositif similaire à celui de l’année dernière. Selon le ministère des affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, «le retour des Marocains résidant à l’étranger par voie maritime, dans le cadre de l’opération «Marhaba 2021», aura lieu à partir des mêmes points de transit maritime de l’année dernière conformément aux conditions sanitaires citées ci-haut, sachant qu’en plus du test PCR présenté lors de l’embarquement, les voyageurs subiront un autre test à bord et ce, pour assurer le maximum de sécurité sanitaire pour eux et pour leurs proches».

• Casablanca : la trémie Bd de la Résistance et Bd Mohammed VI en projet. La métropole casablancaise est un chantier à ciel ouvert. Durant ces dernières années plusieurs projets de mobilité urbaine ont été lancés et d’autres sont en cours d’étude. Après la mise en service de la trémie de Ghandi en 2020, celle de Sidi Abderahmane en 2018, celle de Ain Sebaa vers route de Rabat la même année et l’aménagement du Nœud A du carrefour Azbane, d’autres projets démarreront bientôt. Dans cette perspective, Casa Trans-ports planche actuellement sur la réalisation des travaux d’aménagement d’une trémie dénivelant le carrefour sis intersection Boulevard de la Résistance et Boulevard Mohammed VI et de mise à niveau de la trémie Hadj Omar Riffi et leur raccordement avec la trémie Dakar. Dans ce sens, Casa Transports vient de lancer l’appel d’offres pour l’exécution de la maîtrise d’œuvre visant la réalisation de ces travaux.

Maroc le Jour :

• Limiter la fraude aux examens scolaires, très possible! L’adoption d’une approche participative ayant une dimension éducative et proactive pourrait limiter la fraude aux examens scolaires, a estimé le directeur provincial du ministère de l’Education nationale dans la préfecture d’arrondissement Moulay Rachid (Casablanca), Tarik Arsalani. Chaque année, le ministère de l’Education nationale, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat et les directions provinciales mettent en œuvre une panoplie de mesures avec pour objectifs d’empêcher les élèves d’utiliser des pratiques interdites et d’éviter l’application des sanctions disciplinaires prévues par la loi à leur encontre, a indiqué Arsalani dans un entretien à la MAP. • Guercif : caravane pour les anciens combattants. La Maison de l’étudiante à Guercif a accueilli, dimanche et lundi, une caravane médicale en ophtalmologie, au profit de 683 membres de la famille des anciens combattants et anciens militaires, dont 220 veuves. Cette initiative, organisée par l’Association nationale des anciens combattants et anciens militaires – section de Guercif, sous la supervision de la préfecture de la province de Guercif et en partenariat avec la délégation provinciale de la Santé et la Fondation Al Hayat-section d’Oujda, a permis à cette catégorie de bénéficier de consultations médicales nécessaires en ophtalmologie. Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la Santé, Hicham Alaoui Ismaili, a indiqué que cette caravane s’inscrit dans le cadre des efforts continus menés par la Délégation en collaboration avec l’ensemble des partenaires, en vue d’améliorer les services de santé et d’assurer l’accès de l’ensemble des citoyens à ces prestations.

L’Opinion :

• Oriental : La première association régionale des producteurs du Bio voit le jour. La première association régionale des producteurs du Bio de l’Oriental a vu le jour récemment, lors d’une réunion constitutive tenue au siège de la Chambre d’agriculture de Berkane. Cette réunion s’est déroulée en présence des représentants de la Direction régionale de l’Agriculture (DRA) de l’Oriental, de l’Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya (c) et de la Direction régionale du Conseil agricole, indique un communiqué de la DRA. Cette association a été créée dans le cadre de la restructuration et de l’organisation de la chaîne des produits agricoles biologiques dans la région de l’Oriental, à l’instar des initiatives similaires dans les autres régions.

• La Fondation startup growth organise la 2éme édition du Global Women’s Summit (édition SAHARA) en mode hybride du 24 au 26 juin à Dakhla, en vue de promouvoir le leadership féminin et de faire entendre la voix de la femme africaine. Initié sous le thème « Restart Africa: Empowering Women to Drive Economic Growth » (Relancer l’Afrique: Autonomisation des femmes pour promouvoir la croissance économique), cet événement constitue une occasion pour les panélistes d’esquisser des stratégies pour un nouvel élan de l’entrepreneuriat féminin en Afrique, en vue d’accompagner les évolutions technologiques, la transformation digitale, l’innovation et les énergies renouvelables, particulièrement dans cette conjoncture marquée par l’impact de la pandémie covid-19, indique un communiqué de la Fondation startup growth.

Al Bayane :

• Baisse de la demande intérieure de 6% en 2020. La demande intérieure s’est contractée de 6% en 2020, au lieu d’une hausse de 1,7% une année auparavant, avec une contribution négative à la croissance de 6,5 points, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Les dépenses de consommation finale des ménages ont ainsi connu une baisse de 4,1% au lieu d’une hausse de 1,9% en 2019 avec une contribution négative à la croissance de 2,3 points au lieu d’une contribution positive de 1,1 point, précise le HCP dans une note d’information sur la situation économique nationale en 2020. De son côté, l’investissement brut (formation brute de capital fixe et variation des stocks) a enregistré un net recul de son taux d’accroissement passant de -0,4% en 2019 à -14,2% en 2020, avec une contribution à la croissance de -4,6 points au lieu de -0,1 point.

• Une rencontre de travail consacrée à l’examen des différents secteurs prometteurs et diverses potentialités que recèle la région Marrakech- Safi et qui sont susceptibles d’intéresser les investisseurs français, a été tenue récemment au siège de la wilaya de la Région. Ainsi, cette rencontre a été l’occasion pour le wali de la région Marrakech- Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou et de l’ambassadeur de France au Maroc, Mme Hélène Le Gal de mettre en exergue la profondeur des relations maroco- françaises dans tous les domaines. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les multiples potentialités riches et variées dont regorge la région et qui constituent un véritable levier de développement, avec un focus sur les secteurs prometteurs à même d’offrir de grandes opportunités devant les investisseurs français, notamment au prisme de la forte volonté de les encourager, les accompagner et les soutenir.

Libération :

• Port de Sidi Ifni: Des débarquements de poissons de plus de 173 MDH en 2020. Environ 44.000 tonnes de poissons, d’une valeur de 173.426 millions de dirhams, ont été débarqués au port de Sidi Ifni durant l’année 2020. Il s’agit d’une augmentation de 5% sur un an en termes de volume (42.262 tonnes en 2019) et d’une baisse de 13% de la valeur financière (199,53 MDH l’an dernier), selon des chiffres officiels communiqués par cette plateforme portuaire. La diminution de la valeur financière est due à la baisse enregistrée dans les exportations du secteur au niveau national, la fermeture des hôtels et restaurants en raison de la pandémie de Coronavirus (Covid-19), ainsi que les restrictions imposées à certains marchés de gros de poisson, explique la même source.

• CIH: Banque gratuite à vie aux particuliers ouvrant un compte en ligne. Fidèle à son image de banque avant-gardiste et novatrice, CIH Bank a annoncé qu’elle offre désormais à tous les particuliers la banque gratuite pour toute ouverture de compte via l’application CIH Mobile. « Ce concept n’est d’autre que la continuité de sa stratégie de rendre la banque plus accessible, à la fois par l’utilisation des nouvelles technologies et la gratuité des services », indique CIH Bank dans un communiqué. En effet, dans un souci de répondre au mieux aux nouveaux usages des particuliers, ce nouveau dispositif permet aux clients d’ouvrir leur compte bancaire à distance en toute sécurité, suivant un parcours totalement digitalisé sur l’application CIH Mobile.

Al Ahdath Al Maghribia :

• NMD: Le Maroc a besoin d’une révolution entrepreneuriale. Le Maroc a besoin d’une révolution entrepreneuriale à même d’exploiter ses gisements de prospérité exceptionnels, a indiqué, jeudi à Casablanca, Ahmed Reda Chami, membre de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD). « Pour exploiter pleinement ses gisements de prospérité exceptionnels et atteindre un nouveau palier de croissance, le Maroc a besoin d’une révolution entrepreneuriale », a souligné Chami lors d’une rencontre consacrée à la présentation, à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), du rapport sur le Nouveau Modèle de Développement.

Rissalat Al Oumma :

• L’ancien ambassadeur des Etats-Unis au Maroc décoré du Wissam Alaouite de l’ordre de Commandeur. L’ancien ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, David Fisher, s’est vu remettre à Washington, le Wissam Alaouite de l’ordre de Commandeur, qui lui a été décerné par SM le Roi Mohammed VI. La distinction royale a été remise à Fisher par l’ambassadeur de SM le Roi aux Etats-Unis, Lalla Joumala Alaoui, au cours d’une cérémonie organisée samedi à la Résidence de l’ambassade du Maroc. Cette distinction a été décernée à l’ancien ambassadeur des Etats-Unis en reconnaissance de ses efforts visant à renforcer les relations bilatérales et les liens d’amitié étroits entre les deux pays.

Bayane Al Yaoum :

• Reprise des vols de et vers le Maroc à compter du mardi 15 juin 2021. Les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter du mardi 15 juin 2021, a annoncé, dimanche, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, soulignant que ces vols s’effectueront dans le cadre d’autorisations exceptionnelles vu que l’espace aérien marocain est toujours fermé. « Sur la base des indicateurs positifs de la situation épidémiologique dans le Royaume du Maroc et de la baisse du nombre des cas d’infections au nouveau coronavirus, notamment après l’élargissement des campagnes de vaccination dans notre pays, les autorités marocaines ont pris de nouvelles mesures progressives afin d’assouplir les restrictions sur le déplacement des voyageurs désirant accéder au territoire national », a précisé le ministère dans un communiqué.

• Le différend entre le Maroc et l’Espagne est purement bilatéral. Le président de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne (CPM Maroc-UE), Chaoui Belassal a affirmé, lundi à Rabat, que le différend entre le Maroc et l’Espagne est purement bilatéral et « nous ne voulons pas l’européaniser ». Belassal s’exprimait dans une déclaration à la presse en marge d’une réunion de la CPM Maroc-UE (partie marocaine), qui s’est déroulée en présence du Président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki.

Al Alam :

• Optimistes, les professionnels du secteur du tourisme s’apprêtent à reprendre leurs activités. Un état d’optimisme a gagné les professionnels du secteur du tourisme, suite à l’annonce de la réouverture des frontières aériennes, terrestres et maritimes, à partir du 15 juin. Cette ouverture va ouvrir la voie à la relance du secteur du tourisme, qui a été fortement touché par les répercussions de l’épidémie de coronavirus ((pertes d’au moins 80%). De nombreux professionnels du secteur du tourisme ont estimé que la décision de rouvrir les frontières contribuerait à la reprise progressive du secteur. Mohamed Bamansour, secrétaire national de la Fédération nationale du transport touristique, a souligné que la reprise des vols aériens, terrestres et maritimes aura un impact positif sur les différents professionnels du secteur du tourisme.

• Les projets de logements économiques menacés d’arrêt à cause de la montée en flèche du fer à béton et du bois. Le secteur du bâtiment fait encore face à de nombreuses difficultés, l’empêchant d’atteindre ses objectifs fixés par l’État, notamment en matière de logement économique et d’habitat à faible valeur immobilière en raison de la hausse dramatique des prix de certains matériaux de base utilisés dans la construction, tels que le fer à béton et le bois. A cet égard, Ahmed Bouhmid, président de l’Union nationale des petits et moyens promoteurs immobiliers, a indiqué que les professionnels ont été choqués par la hausse des prix du fer à béton et du bois, qui ont atteint 9,50 D/kg et du bois (42,45 DH le mètre linéaire).

Assahra Al Maghribia :

• Lancement de l’exercice « African Lion 21 » au Maroc, en Tunisie et au Sénégal. African Lion, premier exercice annuel conjoint du Commandement des États-Unis pour l’Afrique, a débuté lundi au Maroc, en Tunisie et au Sénégal, pour sa 17è édition. Avec plus de 7.000 participants de neuf pays et de l’OTAN, l’African Lion est le plus grand exercice du Commandement américain pour l’Afrique où la formation est axée sur l’amélioration de la préparation pour les forces américaines et des pays partenaires, indique un communiqué du Commandement Américain pour l’Afrique.

• La FNM reçoit une donation d’œuvres d’art à l’occasion de ses dix ans. La Fondation nationale des musées (FNM) a annoncé avoir reçu, à l’occasion des 10 ans de sa création, une « généreuse » donation composée d’une importante collection des grands noms de la peinture marocaine, offerte par le mécène El Khalil Belguench. Cette généreuse donation est « un gage de confiance » envers le travail accompli par la FNM qui ne cesse de multiplier les actions en faveur du rayonnement de la culture marocaine au niveau national et international, de même qu’elle illustre le rôle important des mécènes dans l’enrichissement des musées nationaux, indique un communiqué de la Fondation.

Al Ittihad Al Ichtiraki :

• L’économie nationale perd 63 milliards de DH à cause de l’épidémie et de la sécheresse. La pandémie de coronavirus, qui a frappé l’économie nationale, conjuguée aux répercussions de la sécheresse, a fait baisser le Produit intérieur brut du pays de plus de 63 milliards de dirhams, passant de 1152 milliards de dirhams à 1089 milliards de dirhams, soit un taux de -6,3%. Les activités non agricoles ont affiché un recul de 5,8% et celles du secteur agricole une baisse de 8,6%. Selon le HCP, l’arrêté des comptes nationaux de l’année 2020 indique que la demande intérieure a chuté de 6% et celle de l’extérieur a diminué de 14,3% dans le contexte d’une baisse du niveau général des prix et d’un allégement du besoin de financement de l’économie nationale. En 2020, la valeur ajoutée, en volume, du secteur agricole (non compris la pêche) a connu une deuxième baisse de 8,6% après celle de 5,8% en 2019. De même, la valeur ajoutée des autres secteurs d’activité non agricoles ont aussi connu un fort repli de 5,8% au lieu d’une hausse de 3,9% une année plus tôt.

• Crise migratoire de Sebta: El Malki « étonné » et “déçu” suite à l’instrumentalisation au Parlement européen de la question des mineurs. Le président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki a exprimé, dimanche, son « étonnement » et sa « déception » suite à « l’inscription d’un projet de résolution au Parlement européen sur une soi-disant +utilisation des mineurs par les autorités marocaines+ dans la crise migratoire de Sebta ». Dans une déclaration à la presse, El Malki a indiqué qu’il s’agit d’une « initiative qui est en total déphasage avec la qualité de la coopération entre le Parlement marocain et le Parlement européen ».

Al Massae :

• Le ministère de l’Intérieur ordonne la suspension des appels d’offres et des marchés jusqu’après les élections. Le ministère de l’Intérieur a adressé des instructions aux walis, aux gouverneurs et aux responsables de l’administration territoriale prévoyant le report de tous les appels d’offres après les élections. Ces instructions interdisent également l’annonce de marchés relatifs à la vente des biens immeubles et collectifs. Le ministère a souligné la nécessité d’intervenir pour empêcher toute opération suspecte dans ce sens afin que ces marchés et ces cessions ne soient pas exploités politiquement à l’approche de la date des élections. Il a d’autre part appelé les représentants de l’administration territoriale à commencer les préparatifs des prochaines élections, et à mobiliser tous les moyens humains et logistiques pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions et permettent aux électeurs d’y participer.

• Les concessionnaires automobiles demandent une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les agents de location de voitures ont réclamé des exonérations fiscales et un report du paiement des intérêts d’impôt jusqu’à l’amélioration de leur situation économique et sociale, impactée par la pandémie de coronavirus. L’Association des Agences de Voyage Draa-Tafilalet a indiqué qu’en raison de la situation économique étouffante que traverse le secteur de la location de voitures au Maroc, les agences ont fermé lundi, alors qu’un sit-in régional de protestation sera observé le 10 juin, de 10h à midi, devant la Délégation de l’équipement et du transport. Ces agents ont appelé les autorités compétentes à intervenir en urgence pour trouver une solution efficace au problème de l’assurance et concevoir un produit d’assurance compatible avec les exigences des professionnels.

Al Yaoum Al Maghribi :

• Le Maroc condamne les attaques terroristes ayant frappé le Burkina Faso. Le Maroc a condamné vivement les attaques terroristes ignobles, qui ont visé le Nord du Burkina Faso, à Solhan, dans la nuit du 4 au 5 juin, faisant 160 victimes civiles innocentes. Dans un message adressé au ministre des Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Burkinabè de l’Extérieur, Alpha Barry, le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita affirme avoir appris avec une profonde affliction la triste nouvelle des attaques terroristes ignobles, qui ont visé le Nord du Burkina Faso, à Solhan, faisant 160 victimes civiles innocentes et causant l’incendie de plusieurs habitations et du marché local de cette localité.

• Economie circulaire: Signature d’un mémorandum d’entente pour la valorisation des déchets de crustacés. Un mémorandum d’entente a été signé, lundi à Tanger, pour la mise en place d’une unité de recyclage et de valorisation des déchets induits par l’activité de décorticage des crevettes pour la fabrication de films d’emballage alimentaire. Lors d’une cérémonie présidée par le Wali de la région Tanger-Tétouan-AL Hoceima (TTA), Mohamed Mhidia, cet accord a été signé par le directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord (APDN), Mounir Bouyoussfi, le président de la Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research), Mohamed Khalid Laraichi, le directeur général du Centre régional d’investissement (CRI) de TTA, Jalal Benhayoun, et le directeur général de la société Klaas Puul, Abdelouafi Bouaissa.