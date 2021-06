Migration à Sebta/Résolution du PE: La Chambre des conseillers pointe un déni des acquis communs 

Le bureau de la Chambre des conseillers a tenu, lundi, une réunion lors de laquelle il s’est penché sur « l’inscription d’un projet de résolution au Parlement européen sur une soi-disant +utilisation des mineurs par les autorités marocaines+ dans la crise migratoire de Sebta ». Le Bureau a estimé qu’il s’agit là d’un déni des acquis communs engrangés par les relations entre le Maroc et l’Union européenne.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de cette réunion, la Chambre des conseillers a affirmé que cette tragédie humaine ne peut faire l’objet de surenchère politique, et le projet de résolution du PE est en contradiction avec les positions prises par les hauts responsables européens et les autres institutions qui considèrent le Maroc comme partenaire clé et allié stratégique.

Tout en faisant part de leur étonnement et leur condamnation suite à cette mesure, les membres du bureau ont salué l’engagement clair et ferme du Royaume du Maroc, réitéré par le Roi Mohammed VI, à accepter le retour des mineurs non accompagnés, dans le cadre des mécanismes de coopération établis avec les partenaires européens et des engagements internationaux y afférents.

Le Maroc, à l’instar de l’UE, inscrit la question migratoire dans le cadre d’une approche holistique qui prend en considération les spécificités et les complexités de ce phénomène, ainsi que le principe de responsabilité partagée, conformément aux principes du droit international humanitaire et dans le cadre d’un partenariat nord-sud conciliant entre enjeux de la migration et défis du développement, ont-ils dit.

Le communiqué relève en outre que les membres du bureau de la Chambre ont, par ailleurs, passé en revue les conséquences des derniers développements qu’ont connus les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne qui tente d’impliquer les institutions de l’Union européenne dans cette crise engendrée par les positions espagnoles hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume.