Opération Marhaba : Un réel parcours du combattant pour les MRE d'Espagne

Alors que les MRE d’Europe et surtout d’Espagne avaient l’habitude de passer par les ports espagnols pour se rendre au Maroc, cette année, le voisin ibérique a été exclu par les autorités marocaine de l’opération Marhaba 2021. Et c’est les ports, stations de services, hôtels, magasins, autoroutes et compagnies maritimes et autres structures espagnoles qui paieront le prix cher suite de cette décision.

En somme, les Marocains d’Espagne en particulier, souhaitant passer leurs vacances d’été dans leur patrie devront parcourir de longs kilomètres pour arriver à destination, au vu de l’absence d’indication, et surtout de communication, sur l’organisation de l’opération Marhaba 2021 chez le voisin du nord. Cela veut dire que le coût de ce périple va sûrement augmenter et ce pour plusieurs raisons, notamment la distance.

En effet, les autorités marocaines ont opté cette année, dans le cadre de l’opération Marhaba, pour les ports de Genova en Italie et Sète en France pour assurer le retour au bercail des MRE d’Europe. Il s’agit ainsi de la deuxième fois consécutive que les autorités marocaines décident d’exclure les passages frontaliers maritimes espagnols, et de les limiter à ceux de l’Hexagone et d’Italie.

Selon les statistiques de l’opération Marhaba 2019, environ 3 millions de MRE et environ 800.000 véhicules sont entrés au Royaume par les ports d’Espagne, alors que le total des Marocains résidants à l’étranger est estimé à environ 5 millions, dont plupart sont répartis dans les pays d’Europe. Ainsi, l’ouverture des lignes maritimes avec le Maroc n’inclut aucun port espagnol par lequel plus de deux millions de Marocains traversaient chaque été pour venir au Maroc.

Dans les détails, le parcours de combattant que doivent faire les MRE depuis la France est estimé à au moins 40 heures pour le port de Sète, et 50 heures pour celui de Genova, pour rejoindre Tanger. Un très long voyage pour les Marocains d’Espagne si les ports espagnols, notamment celui d’Algésiras, ne sont pas inclus dans cette opération d’envergure.

Du côté du voisin ibérique, certains partis espagnols refusent d’ouvrir leur espace maritime face aux Marocains résidant à l’étranger qui dépendent de leur voiture pour le transport, appelant à maintenir la fermeture des passages de Sebta et d’Algésiras en raison des risques de propagation du nouveau coronavirus et des répercussions de la crise récente provoquée par l’affaire Ghali et le Sahara Marocain.

Les Marocains d’Europe se sont plaints de leur côté de la difficulté de rentrer à la mère patrie au vu des conditions strictes que les autorités marocaines imposent à ses ressortissants et aux touristes souhaitant se rendre au Maroc, qu’ils considèrent comme « une raison directe de ne pas rejoindre leur famille pendant les vacances d’été qui coïncident avec l’Aïd al-Adha ».