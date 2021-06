Le Maroc et la Ligue arabe organisent le 1er Forum arabo-indien de l'énergie

Le 1er Forum arabo-indien de l’énergie se tient les 8 et 9 juin par vidéoconférence à l’initiative du Secrétariat général de la Ligue des États arabes et le ministère marocain de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement organiseront, en coopération avec le ministère indien de l’Énergie.

Un communiqué la Ligue arabe précise que cette manifestation, qui se veut un espace d’échange d’expériences, connaîtra la participation d’une pléiade de responsables gouvernementaux du secteur de l’énergie, de chefs d’organisations internationales et régionales, de dirigeants d’institutions et d’entreprises publiques et privées, ainsi que d’experts internationaux.

Le forum, qui se tient dans un contexte de crise sanitaire, reflète la volonté des parties arabe et indienne de renforcer et de promouvoir leurs relations économiques au service des intérêts communs, souligne-t-on, notant que le volume des échanges commerciaux entre le monde arabe et la République de l’Inde s’élevait à environ 162 milliards de dollars en 2019.

Pour le Sous-Secrétaire général aux affaires économiques de la Ligue arabe, Kamal Ali Hassan, la tenue de ce Forum offre l’opportunité d’activer les mécanismes de coopération arabo-indienne dans le domaine de l’énergie, lancés en décembre 2008.

Et d’ajouter que ces mécanismes constituent un pilier fondamental de la coopération entre les deux parties depuis l’établissement des relations diplomatiques entre l’Inde et les pays arabes au milieu du siècle dernier.

La stratégie du secteur de l’électricité et de l’énergie dans les pays arabes vise à développer les projets d’énergies renouvelables, à encourager le secteur privé à investir dans ce domaine vital et à accroître la contribution des énergies renouvelables au mix énergétique électrique, comme stipulé dans la Stratégie arabe pour l’énergie durable, a-t-il encore dit.

Pour conclure que les pays arabes attachent un intérêt particulier à la diversification des sources de production d’électricité et à la valorisation des richesses de la région arabe, en particulier en ce qui concerne les sources d’énergie nouvelles et renouvelables.