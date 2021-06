Environnement : La société civile, le CSMD, la projection COP 26 et l’horizon 2035

Une Journée Nationale sous le thème « L’adaptation : pierre angulaire du Nouveau Modèle de développement du Maroc 2035 et de la mise en œuvre de l’Accord de Paris », s’est tenue le vendredi 4 juin au Centre Casablanca d’Education à l’Environnement.

L’événement modéré par Hassan Agouzoul, expert national en changement climatique et en transition énergétique, fut riche d’interventions de haut niveau. Il a été organisé par l’association des enseignants de la vie et de la terre (AESVT Maroc), en collaboration avec les commissions « climat », «eau», «littoral» et «forêt» de l’Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable (AMCDD) dans le cadre du projet « Mobilisation de la société civile pour la résilience aux changements climatiques au Maroc et en Tunisie » (MS3C), lancé en 2019 en partenariat avec l’AFD, WWF France, WWF NA.

La journée nationale d’adaptation a connu la participation d’éminents intervenants composés de partenaires institutionnels publics, bailleurs de fonds, experts et speakers de très haut niveau. Les déclarations et positions officielles de l’Ambassadrice de la présidence du Royaume-Uni de la COP26 pour l’Afrique et le Moyen Orient, le secrétaire général du Ministère de l’environnement, le directeur général de l’AFD au Maroc, le secrétaire général exécutif du GIEC, le directeur au CGLU Afrique, le président de l’AESVT-MAROC, Abderrahim Ksiri, et différents responsables et experts internationaux participants. Ils ont mis en exergue l’urgence climatique et la nécessité d’assurer la convergence et la cohérence des financements dédiés à la reprises post Covid 19 et des plans d’adaptation et de résilience climatiques portés par les Gouvernements, les régions, les villes et la société civile pour hausser efficacement les capacités de résilience des populations locales, des territoires et des écosystèmes naturels vulnérables face aux crises climatiques, environnementales, sociales et économiques.

Les organisateurs ambitionnent de faire de cet évènement le premier édifice d’institutionnalisation d’une plateforme nationale de dialogue civil public- privé- territoires-société civile en vue de maintenir le momentum et le suivi et évaluation annuelle des impacts économiques sociales et environnementales de la politique d’adaptation du Maroc. L’adaptation constitue un des objectifs stratégiques de l’Agenda de la présidence de la COP 26 qui aura lieu en novembre à Glasgow et un des sujets épineux des négociations climatiques informelles qui ont démarré le 31 mai dernier.

A l’échelle du Royaume du Maroc, la publication du Rapport général du nouveau modèle de développement du Maroc d’ici 2035 et les avancées en matière d’élaboration du plan national stratégique d’adaptation porté par le Ministère de l’environnement représentent « une rare opportunité pour faire de l’adaptation de l’économie, du secteur de l’eau, des écosystèmes naturels fragiles et des territoires, un pilier de la conception et la mise en œuvre de toute politique, plan ou programme de développement économique et social, et d’inscrire tous les projets locaux, territoriaux et nationaux dans la dynamique mondiale d’une économie décarbonée et résiliente aux effets extrêmes du dérèglement climatique nous dit le communiqué de l’AESVT-Maroc. Ceci, « tout en accélérant notre transition énergétique et un désengagement progressif des énergies fossiles et l’atteinte des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 ».

Madame Janet ROGAN, SE l’Ambassadrice Régionale de la COP26 pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Royaume-Uni, a présenté les 4 priorités clés de la présidence de la COP 26, dont celle de renforcer son adaptation aux effets des changements climatiques, a salué la mobilisation et les grands efforts fournis depuis 2015 par la société civile environnementale du Maroc représentée par l’AMCDD.