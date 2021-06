Jeff Bezos participera au premier voyage de tourisme spatial de Blue Origin

Jeff Bezos a annoncé lundi qu’il s’envolerait dans l’espace à bord du premier vol spatial en équipage de sa société aérospatiale Blue Origin, qui devrait être lancé le 20 juillet, deux semaines seulement après que le milliardaire ait annoncé sa démission de son poste de directeur général d’Amazon.

Blue Origin a déclaré que le frère cadet de Bezos, Mark Bezos, rejoindrait également le vol. « Depuis que j’ai cinq ans, je rêve de voyager dans l’espace », a déclaré Bezos, 57 ans, dans une publication Instagram lundi matin. « Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami », a-t-il ajouté.

Bezos, la personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 187 milliards de dollars, sera le premier des magnats de l’espace milliardaires à faire l’expérience d’un tour à bord de la technologie de fusée qui a investi des millions dans le développement.

Le milliardaire britannique Richard Branson, dont la propre société spatiale, Virgin Galactic, prévoit d’effectuer des vols vers l’espace suborbital pour les amateurs de sensations fortes ultra-riches et en concurrence directe avec Blue Origin.

Branson a longtemps dit qu’il serait parmi les premiers passagers à bord de l’avion propulsé par fusée de Virgin Galactic , mais ce vol devrait avoir lieu plus tard en 2021.

Le vol avec équipage de Blue Origin verra la capsule à six places et la fusée de 59 pieds de la société s’envoler vers le bord de l’espace sur un vol de 11 minutes qui atteindra plus de 60 miles au-dessus de la Terre.

Après six ans de tests approfondis et souvent secrets de la fusée et de la capsule, appelées New Shepard, Blue Origin a annoncé en mai qu’elle se préparait à mettre les premiers passagers dans une capsule New Shepard.

Blue Origin a été fondée par Bezos en 2000, et la société a effectué plus d’une douzaine de vols d’essai sans personne à bord dans les installations de Blue Origin dans le Texas.