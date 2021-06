African Lion : C'est parti pour des manœuvres à grandeur nature

Organisés par les États-Unis et hébergés par le Maroc, la Tunisie et le Sénégal, les exercices militaires African Lion 2021 qui accueillent près de 8 000 soldats commencent aujourd’hui lundi 7 juin 2021. Ce sont les plus grands manœuvres de guerre sur le continent africain. Le cycle de grandiose événement avait été reporté l’année dernière en raison de la pandémie et cette itération dont l’objectif est d’améliorer l’interopérabilité des troupes occidentales avec les troupes africaines dans la lutte contre la menace djihadiste.

C’est le plus grand déploiement à des fins d’exercices militaires de ce type jamais organisés sur le sol d’Afrique, effectués par les Forces armées des divers pays participants seront d’un apport extrême en expérience voulue, et sont stratégiques à plus d’un titre. Le général James C. McConville, chef d’état-major de l’armée américaine, en avait d’ailleurs souligné l’importance stratégique de ces manœuvres sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours. En fait, pour le commandement américain sur le continent (Africom), African Lion est sa plus grande opération d’entraînement. Il seront environ 8 000 soldats – 7 800 selon les données connues – provenant de neuf pays, le Maroc et les États-Unis ayant mis le gros des contingents ; 21 avions militaires et 46 autres supports ; plus de 100 véhicules blindés ; deux bateaux ; 24 millions de dollars de budget et 21 pays en tant qu’observateurs.

Outre les troupes américaines et marocaines qui participent aux exercices militaires, d’autres pays africains fournissent également des troupes, comme la Tunisie et le Sénégal, des Européens comme l’Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Canada et le Brésil ainsi que de l’OTAN. Pour ce qui est de la vingtaine des pays observateurs, la plupart sont africains, mais le Portugal, le Danemark, Malte, la Norvège et la Pologne sont également présents.

Une absence notable est cependant à signaler c’est celle de l’Espagne, qui avait participé aux 16 itérations précédentes. L’Espagne s’est retirée non seulement du terrain mais également en tant qu’observateur, une décision que le ministère de la Défense des voisins du nord avait prise il y a plusieurs mois, indépendamment de la situation actuelle et des relations avec Rabat dit-on de ce côté de la rive. Si l’Espagne a renoncé à participer à l’African Lion 2021, pour ses raisons (d’autres sources soutiennent l’exclusion pure et simple du Maroc ), l’exercice combiné maroco-américain, African Lion 2021, se déroulera du 7 au 18 juin dans plusieurs régions du Maroc, y compris dans la région de Mehbes, avec la participation de milliers de militaires de nombreux pays et un nombre très important de matériel terrestre, aérien et maritime.

A cet égard, le politologue espagnol, Pedro Altamirano a affirmé sur dans un article publié sur le site Alerta digital que le Maroc est devenu une valeur sûre pour la défense ajoutant que « les Etats-Unis et l’Otan nourrissent une méfiance à l’égard de l’Espagne. Ceci fait apparaître un nouvel acteur majeur sur l’axe Canaries-Détroit-Baléares qui, en peu de temps, et avec l’aide des États-Unis, est devenu une valeur sûre pour la défense, en l’occurrence le royaume du Maroc, partenaire fidèle des Etats-Unis, et plus fiable que l’Espagne ».

Cela étant, cette 17ème édition de l’African Lion 2021, considérée parmi les exercices interalliés les plus importants dans le monde, vise à renforcer les capacités manœuvrières des unités participantes, consolider leur interopérabilité en planification et conduite d’opérations interarmées dans le cadre d’une coalition », précise l’État-major général des Forces Armées Royales marocaines (FAR). « L’exercice maroco-américain a également pour objectif de développer les aptitudes en cyberdéfense, entraîner à la conduite des opérations de chasse aérienne, d’appui et de ravitaillement en vol, consolider la coopération dans le domaine de la sécurité maritime, mener des activités d’ordre humanitaire… », ajoute le communiqué.

Exercice multinational interarmées, organisé et dirigé conjointement par le commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et les Forces Armées Royales marocaines, « African Lion 2021 » inclura des formations et des opérations de lutte contre le terrorisme. Cette année, il se déroulera dans les régions marocaines suivantes : Agadir, Tan-Tan, Tifnit, Mahbès, Tafraout, Ben Guerir et Kénitra. « Les sites d’entraînement sont répartis dans tout le Maroc, de la base aérienne de Kenitra au nord à Tan-Tan et au complexe d’entraînement de Benguerir au sud », a précisé l’AFRICOM dans un communiqué. Cet exercice intervient après Phoenix Express 2021 qui s’est tenu en mai, en Tunisie, et a rassemblé 11 pays dont le Maroc, l’Algérie et l’Espagne entre autres.