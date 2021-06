Chelsea : Poussé vers la sortie par Thomas Tuchel, Hakim Ziyech dans le viseur de deux géants de Serie A

Thomas Tuchel ne compte plus sur Hakim Ziyech. Très peu utilisé depuis l’arrivée du technicien allemand, l’international marocain a de très grandes chances de quitter la formation anglaise cet été pour le plus grand bonheur de deux clubs italiens désireux de récupérer le Marocain.

L’avenir de Hakim Ziyech semble se dessiner loin de Chelsea. Le Lion de l’Atlas pourrait bien quitter Chelsea après être devenu le second choix de Thomas Tuchel qui semble le garder loin des terrains, ne l’utilisant que rarement.

Pour retrouver un temps de jeu conséquent et redonner du souffle à sa carrière, l’ancienne star de l’Ajax Amsterdam pourrait envisager une arrivée en Serie A, championnat dans lequel il attise la curiosité de l’AC Milan et le Napoli.

Selon Calciomercato, les deux clubs italiens se sont positionnés pour le Marocain et pourraient profiter de sa situation compliquée chez les Blues pour l’attirer cet été.

Du côté de Naples, c’est le nouveau patron, Luciano Spalletti, un grand admirateur du joueur, qui a mis une option sur le milieu de terrain âgé de 28 ans. Pour sa part, l’AC Milan aurait contacté l’entourage du Marocain pour prendre la température et en savoir plus sur sa situation au sein des Blues.

Le représentant marocain au Stamford Bridge est arrivé l’été 2020 pour 40 millions d’euros et a signé un contrat valable jusqu’au 30 juin 2025. Ziyech a inscrit quatre buts en 33 apparitions en Premier League et en Ligue des champions.

Pour l’instant, Ziyech se concentre sur la préparation des matchs amicaux face au Ghana et au Burkina Faso les 08 et 12 juin 2021 au complexe Sportif Prince Moulay Abdelah de Rabat. Le « Wizard » a rejoint ses camarades samedi et effectue actuellement les entraînements en marge de ses deux confrontations.