Paris Saint-Germain : L'arrivée d'Achraf Hakimi se précise

Achraf Hakimi se rapproche de Paris. L’international marocain pourrait boucler son arrivée au Paris Saint-Germain dans les jours à venir, alors que l’Inter Milan continue de négocier le montant de son transfert.

80 millions d’euros pour Achraf Hakimi ou rien. L’Inter Milan, forcé de se séparer de sa star à cause de la crise financière, continue d’augmenter les enchères, alors que Chelsea a également manifesté son intérêt pour le Lion de l’Atlas.

Cependant, le géant de Ligue 1, qui aurait mis sur la table 70 millions d’euros, ne compte pas laisser filer le latéral polyvalent avec lequel elle a déjà conclu un accord verbal.

Bien qu’un accord n’ait toujours pas été trouvé entre l’Inter Milan et le PSG, le club parisien veut boucler le transfert du Marocain d’ici une dizaine de jours, rapporte La Gazzetta dello Sport. « La relation avec Leonardo est très bonne (…) Un motif pour penser que Paris sera la destination du joueur« , est-il indiqué.

Le Paris Saint Germain aurait d’ores et déjà conclu des conditions personnelles avec le joueur, qui lui permettront de gagner 8 millions d’euros par saison à Paris

L’Inter a fixé au 30 juin la date limite pour le transfert d’Achraf Hakimi, car c’est à ce moment-là qu’il doit avoir levé les 80 millions d’euros nécessaires pour équilibrer les comptes. Si l’accord échoue, l’Inter pourrait plutôt chercher à vendre Lautaro Martinez à l’Atletico Madrid.

Le club lombard a signé Hakimi pour 45 millions d’euros l’été dernier qui a continué de faire sensation avec ses sept buts et ses 10 passes décisives lors de sa saison victorieuse en Serie A.

Avenir en club à part, Hakimi est actuellement concentré avec l’équipe nationale et se prépare avec les Lions de l’Atlas à affronter le Ghana et le Burkina Faso les 08 et 12 juin 2021 au complexe Sportif Prince Moulay Abdelah de Rabat.