Roland-Garros : Roger Federer met fin à sa campagne aux portes des huitièmes de finale

Roger Federer a décidé de se retirer du Roland-Garros avant son match en huitième de finale contre Matteo Berrettini, à cause d’une blessure au genou.

Federer a déclaré forfait et met fin à son parcours au Roland-Garros 2021, un jour après avoir remporté un match difficile au troisième tour contre l’Allemand Dominik Koepfer.

« Après des discussions avec mon équipe, j’ai décidé de me retirer de Roland-Garros aujourd’hui », a déclaré Federer dans un communiqué publié par la Fédération française de tennis.

« Après deux opérations du genou et plus d’un an de rééducation, il est important que j’écoute mon corps et que je ne me précipite pas vers la compétition« , a-t-il ajouté.

L’athlète suisse participait à son premier événement majeur depuis l’Open d’Australie en janvier 2020. Après ce tournoi, il a subi deux opérations au genou droit. Plus tôt cette année, il s’est retiré de l’Open d’Australie 2021 parce qu’il était encore en convalescence.

Après que le médaillé d’or olympique a annoncé son retrait, les organisateurs de Roland-Garros ont répondu par une déclaration partagée via les réseaux sociaux.

« Le tournoi de Roland Garros est désolé du retrait de Roger Federer, qui a livré un combat incroyable hier soir », a déclaré le directeur du tournoi Guy Forget.

« Nous étions tous ravis de revoir Roger à Paris, où il a disputé trois matchs de haut niveau. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour le reste de la saison », a-t-il ajouté.

Federer devrait ensuite participer à l’Open Noventi, à partir du 14 juin. Le Suisse a remporté 10 fois le tournoi ATP 500 sur gazon à Halle, en Allemagne. Il participera également aux championnats, où il cherchera un neuvième titre à Wimbledon.