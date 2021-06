Reprise des vols de et vers le Maroc : Après l'annonce, les détails suivront

La fameuse annonce est finalement tombée. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé ce dimanche 6 juin la reprise des vols, sous conditions, de et vers le Maroc à partir du mardi 15 juin. Une nouvelle qui en a réconforté plus d’un, surtout les MRE qui souhaitent « rentrer au bled », chose qu’ils n’ont pas pu, pour la plupart, faire l’année dernière pour cause de pandémie.

Cela dit, le communiqué du département de Nasser Bourita ne livre pas les détails de comment cela va se passer, à part le fait qu’une catégorisation des pays a été mise en place sur la base des recommandations du ministère de la Santé, et des données publiées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), ou encore les pays eux-mêmes.

Il y a donc deux listes, A et B. La liste A comprend tous les pays aux indicateurs positifs en termes de maîtrise de la situation épidémiologique, notamment les nouveaux variants, tandis que la liste B comprend les pays non concernés par les mesures d’allègement contenues dans la liste A, et qui enregistrent une circulation des nouveaux variants du virus, ou ne disposent pas de statistiques actualisées sur la situation épidémiologique.

Les voyageurs en provenance des pays de liste A, qu’ils soient Marocains, originaires de ces pays, Marocains ou étrangers y résidant, doivent disposer d’une attestation de vaccination ou d’un test PCR négatif de moins de 48 heures, ajoute le ministère, notant que les titulaires d’une attestation de vaccination étrangère bénéficieront des mêmes avantages offerts par celle délivrée par les autorités marocaines.

Tandis que les voyageurs en provenance des pays de la liste B doivent disposer d’une autorisation exceptionnelle de voyage, d’un test PCR négatif de moins de 48 heures, et observer un isolement sanitaire de 10 jours.

Où devront-ils passer la période d’isolement ? Est-ce que les personnes totalement vaccinées seront dispensées de cette mesure si le test PCR s’avère négatif ? Est-ce que le vaccin Sinopharm est reconnu dans les pays de la liste A, notamment ceux d’Europe ? Autant de questions que sont posées les personnes souhaitant voyager à l’étranger ou rentrer au Maroc.

Une autre annonce suivra

Joint par Hespress Fr, un membre du comité scientifique anti-covid, nous a confié que le passeport sanitaire est en train d’être mis en place par les autorités compétentes afin de faciliter cette reprise des vols. Une annonce plus détaillée viendra compléter dans les prochains jours, l’annonce de ce dimanche, a-t-il dit.

Celui qui disposera de ce passeport sera autorisé à voyager de et vers le Maroc sans problème. Mais il y aura bien évidemment des conditions qui seront annoncées ultérieurement, bien avant le mardi 15 juin, nous assure notre interlocuteur.

S’agissant de l’isolement imposé aux voyageurs des pays de la liste B, ce membre du comité scientifique anti-covid cite l’exemple du Canada qui impose à ses ressortissants qui veulent rentrer sur son territoire, et en plus d’un test PCR négatif, l’isolement pour une période déterminée (5 à 10 jours). Cet isolement permet de s’assurer que le virus et totalement absent chez la personne même si elle est vaccinée.

Il rappelle dans ce sens qu’une personne vaccinée peut toujours être contaminée, et de ce fait, elle peut toujours transmettre le virus à d’autres personnes. « Et c’est l’effet de l’immunité qui joue par la suite. Les anticorps essayent de lutter contre l’antigène, et ce dernier essaie de se multiplier. Soit les anticorps prennent l’avance et combattent le virus soit c’est l’inverse. Et c’est un phénomène connu en immunologie qui donne suite à des maladies persistantes. Et cet isolement permet justement de s’assurer que le virus est absent dans le corps de la personne« , explique-t-il.

Puis il y a le pass vaccinal qui sera effectif à partir de demain, lundi 7 juin. À cet effet, notre interlocuteur invite les citoyens à le télécharger impérativement pour savoir comment cela va-t-il se passer.

Par ailleurs, le comité scientifique anti-covid est toujours en train de travailler sur les détails pour cette reprise des vols de et vers le Maroc. Cette annonce de reprise a été lancée juste pour rassurer les MRE qui demandaient la date de la reprise . Mais les détails pour chaque cas de figure suivront dans les prochains jours, nous assure notre source.