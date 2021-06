Le Ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, secteur de l’Éducation nationale, rappelle aux candidats aux épreuves du baccalauréat 2021, que les examens de la session ordinaire de l’examen national unifié pour l’obtention du baccalauréat aura lieu à partir du mardi 8 juin 2021 à 8h et se poursuivra les mercredi 9 et jeudi 10 juin 2021, pour le pôle scientifique, technique et professionnel.

Quant aux examens du Pôle littérature et enseignement originel, ils débuteront le vendredi 11 juin 2021 à 8h et se poursuivront jusqu’au samedi 12 juin 2021, fait savoir le département de Said Amzazi.

Ainsi, le Ministère de l’éducation nationale appelle tous les candidats à respecter les mesures préventives et les précautions prises pour assurer leur sécurité sanitaire et celle des citoyens, et les invite également à respecter les contrôles légaux en vigueur.

Le département de Said Amzazi a également salué l’implication effective de la famille de l’éducation nationale et exprimé sa gratitude aux Ministères de l’Intérieur, de la Santé, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que les collectivités territoriales, la sûreté nationale, la Gendarmerie Royale, les forces auxiliaires, la protection civile pour leur mobilisation en vue de garantir la réussite des différentes étapes de cette importante épreuve nationale.