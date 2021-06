La police israélienne arrête Muna et Mohammed El Kurd les visages de Cheikh Jarrah

La militante palestinienne Muna El Kurd et son frère Mohammed, qui ont fait connaitre au monde l’affaire de l’expropriation des maisons de Palestiniens dans le quartier de Cheikh Jarrah au profit de colons juifs, ont été arrêtés dimanche, au lendemain de la violente arrestation d’une reporter.

Les « gardes frontières » israéliennes ont menotté et emmené dimanche matin, la jeune femme de 23 ans qui s’est faite connaitre sur les réseaux sociaux pour avoir dénoncé la campagne de vol des propriétés de palestiniens par des colons juifs, au cœur des tensions enregistrées ces derniers jours en Israël et Palestine.

Muna El Kurd et son frère jumeau Mohammed sont devenus les portes paroles d’un mouvement d’entraide pour les palestiniens contre l’expropriation de leurs biens. Quelques heures après l’arrestation de sa soeur, c’était au tour de Mohammed de recevoir une convocation

Malgré les pressions et les intimidations subies tous les jours par les deux jeunes, Mohamed El Kurd et sa sœur continuent de relater tous les jours leur calvaire et leur combat pour la justice et leur quartier de Cheikh Jarrah, quartier palestinien situé dans la partie palestiniennes de Jérusalem.

Les deux jeunes militants utilisent les réseaux sociaux, comme seul et ultime recours pour alerter le monde de la situation qu’ils vivent. Mohamed El Kurd est, à ce titre, invité sur les plateaux de télévisions de plusieurs chaines internationales pour parler de la situation actuelle dans son quartier et plus généralement en Palestine.

Selon Nasser Odeh, l’avocat de la famille, la police avait arrêté Muna el-Kurd et l’accuse de « troubles à l’ordre public », incluant participation à des « émeutes », et indiqué que son frère était toujours sous enquête.