Trophée de l'Africanité : Pour honorer les initiatives en faveur de l'Afrique

À l’occasion des Sommets de l’Africanité tenus au Maroc, plusieurs sommités du monde prononcent des communications importantes sur différents thèmes étroitement liés à l’Afrique. C’est le cas du Marocain Nasrallah Belkhayate, Président de la Fondation Trophée de l’Africanité, qui est l’un des principaux initiateurs de ces rencontres internationales.

L’une des raisons qui l’avaient d’ailleurs poussé à créer la fondation, le désir de récompenser la dignité africaine, avait-il confié récemment. « Le Trophée de l’Africanité et la médaille du citoyen d’Honneur de l‘Africanité viennent honorer des initiatives qui contribuent au développement en Afrique et notamment entre le Maroc et les pays frères africains dans le domaine humain, social, culturel, spirituel, économique et sportif« , avait-il expliqué.

Ainsi, une troisième haute distinction de la Fondation verra le jour en 2022, avait confié Nasrallah Belkhayate. « Une innovation continentale en la matière, une intronisation vouée aux sommités qui ont tracé l’histoire de l’africanité par leurs actions et leur engagement, au service de la dignité des africains dans le monde« , a-t-il dit, notant qu’il s’agit d’un partenariat avec une université marocaine pour la célébration de l’unité dans la diversité pour la paix des peuples d‘Afrique.

Interrogé sur ceux qui pensent que cette organisation est un instrument de l’impérialisme marocain, surtout en matière de diplomatie, Nasrallah Belkhayate répond que l’Afrique doit cesser d’écrire ses pages sous les feux de la victimisation et ouvrir une nouvelle page pour apprendre à échanger l’expérience avec un autre pays frère africain qui a acquis de la maturité sur plusieurs secteurs de l ‘économie et du social, notant qu’on est à l’ère du partage dans l’unité.

Selon le président de la Fondation Trophée de l’Africanité, c’est le mental qui fera la solution de l’Afrique de demain. L’Afrique ne peut plus se tromper de question puisqu’elle nous a donné à chacun une place précise, estime-t-il.

Pour conclure: « À nous d’ apprendre et de partager la puissance de la reconnaissance sous toutes ses formes. La Fondation est crée au Maroc par un enfant d’Afrique. Elle est devenue aujourd’hui par ses propres moyens une des Fondations les plus influentes en Afrique grâce à son esprit pacifique et fédérateur et aussi à son réseau sans cesse grandissant pour une seule cause« .