Le Roi se réjouit des liens solides unissant le Maroc et la Suède

Le Roi Mohammed s’est félicité des liens solides unissant les Royaumes du Maroc et de Suède, et ce dans un message de félicitations adressé aux Souverains suédois, le Roi Carl XVI Gustaf et la Reine Silivia, à l’occasion de la fête nationale de leur pays.

A cette occasion, le Roi a exprimé ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur aux Souverains suédois et de davantage de progrès et de prospérité au peuple suédois.

Il a également saisi cette occasion pour se réjouir des liens solides d’amitié unissant les familles royales des deux pays, ainsi que des relations bilatérales basées sur la coopération fructueuse et l’estime mutuelle, se disant déterminé à les renforcer dans différents domaines.