Crise Rabat-Madrid : Le PI appelle à la récupération de Sebta et Melilla

Le parti Istiqlal (PI) a tenu samedi son Conseil national, l’occasion de se pencher, entre autres, sur la crise entre Rabat et Madrid. A ce propos, le PI a souligné la nécessité de procéder à une véritable évaluation des aspects de coopération avec l’Espagne, mais également de récupérer les terres marocaines spoliées, dont Sebta, Melilla et les Iles jaffarines.

Les participants ont ainsi plaidé pour la réévaluation de la coopération avec le voisin du nord dans divers domaines, notamment ceux liés aux questions de sécurité, d’immigration, de contrebande et de terrorisme, et le rejet clair du « rôle de gendarme » que l’Espagne, et plus généralement l’Europe, veulent faire jouer au Maroc.

Le parti d’opposition a de même dénoncé « les positions hostiles et les pratiques immorales menées par le gouvernement espagnol, en acceptant d’accueillir sur ses terres le chef séparatiste, Brahim Ghali, à la manière des fugitifs et des hors-la-loi, en violation flagrante de la légalité, de toutes les normes diplomatiques et les règles de bon voisinage ».

L’accueil de Ghali en Espagne « soulève de sérieuses questions sur la possibilité de faciliter une soustraction à la justice et de favoriser l’impunité d’une personne accusée de crimes graves contre l’humanité, de torture, de viol, de terrorisme et d’enlèvement », a estimé le patri de la balance.

Selon lui, « le devenir des relations maroco-espagnoles dépend du degré de respect de la souveraineté nationale et des intérêts suprêmes du Royaume du Maroc comme condition préalable au rétablissement de la confiance perdue ».

Dans le même ordre d’idées, le PI a appelé Madrid à « trancher définitivement concernant sa position vis-à-vis de la question du Sahara marocain, et à apporter son appui à l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, notamment après la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara et de la pleine souveraineté du Royaume sur ses provinces du sud ».

Et le PI de soutenir que l’Espagne « est tenue de contribuer à la clôture définitive de ce conflit, fabriqué de toutes pièces par les ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc, afin de pouvoir avancer vers la construction d’un avenir commun ».

Evoquant par ailleurs les relations maroco-algériennes, le parti de Nizar Baraka a dénoncé « les déclarations irresponsables et maladroites de la +junte+ au pouvoir en Algérie, qui dénotent une haine profonde et traduisent une doctrine tyrannique qui n’a de cesse de comploter contre les intérêts des peuples marocain et algérien, et de distiller son venin pour désunir les frères des deux pays ».

« Le Maroc, qui a toujours fait montre de sagesse, de bon sens et de discernement face aux provocations de son voisin de l’Est, continuera néanmoins de défendre son intégrité territoriale, et de protéger ses intérêts supérieurs, avec la fermeté et la rigueur requises », a ajouté le PI, notant que le Royaume « ne se laissera pas détourner de la voie qu’il s’est tracé pour construire son nouveau modèle de développement, jouer ses rôles aux niveaux régional et international, et demeurer fidèle à sa conviction de la nécessité de construire l’Union du Grand Maghreb ».