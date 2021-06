ONU Femmes France : Le projet marocain Resofem concourt pour le Prix Grand Public

À l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits des Femmes, la Fédération pour la promotion du statut économique des femmes a lancé le 8 mars 2021 son projet intitulé « Resofem« .

Aujourd’hui, ce projet marocain figure dans la liste des 44 projets qui concourent pour le Prix Grand Public lancé par ONU Femmes France dans le cadre de son festival d’engagement citoyen « Génération Égalité Voices « .

Ainsi, le grand public pourra voter sur le site de l’ONU Femmes France pour soutenir le projet qui l’intéresse. La date limite étant ce dimanche 6 juin, ce vote permettra de renforcer ces structures qui luttent pour un monde plus inclusif, amplifier l’impact de ces actrices et acteurs et faire entendre l’urgence du changement pour plus d’égalité fait savoir l’ONU Femmes France sur son site.

L’ONU Femmes France insiste sur le fait qu’aujourd’hui plus que jamais, il est temps d’agir concrètement pour faire de l’égalité de genre une réalité, notant que la Campagne Génération Égalité symbolise l’urgence d’agir pour atteindre cette égalité.

Dans le cadre de cette campagne, le festival d’engagement citoyen Génération Égalité Voices organisé par ONU Femmes France a permis de labelliser près de 130 projets en faveur des droits des filles, des droits des femmes et de l’égalité des sexes.

Pour faire bouger les lignes, il est indispensable selon l’ONU, de soutenir ces initiatives associatives et citoyennes. C’est avec l’objectif d’amplifier leur impact qu’ONU Femmes France récompensera d’un prix quatre d’entre elles, fait elle savoir.

Dans ce sens, l’ONU Femmes France annonce que le projet lauréat du Prix Grand Public sera annoncé à l’occasion d’un évènement de restitution le 17 juin prochain. On espère que le projet Marocain « Resofem » remporte ce prix.