L'administration Biden ne tentera plus d'accéder aux sources des journalistes

Après les révélations du New York Times sur des investigations menées par les administrations Trump et Biden sur ses journalistes pour pouvoir connaitre leurs sources, le gouvernement américain a finalement annoncé ne plus avoir l’intention d’avoir recours à ces pratiques qui posent un problème pour le travail des journalistes.

« Citer à comparaître des journalistes dans le cadre d’enquêtes sur des fuites politiques n’est pas conforme à l’orientation politique du président », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, cherchant à rompre avec les pratiques des anciennes administrations et face au tollé qu’une éventualité pareille pourrait provoquer.

Soucieux de son image, le président Joe Biden, essaye de se détacher des sujets clivants pour éviter la mauvaise presse. Ainsi, le département de la Justice a assuré que « pour changer sa pratique de longue date, il ne cherchera plus (…) à obtenir les sources d’information des journalistes ».

Le sujet est sensible surtout qu’il s’agit d’une atteinte à la liberté de la presse et la protection des sources qui livrent les informations aux journalistes. Cette pratique visant à chercher les écoutes téléphoniques des journalistes pour ensuite les utiliser comme instrument de chantage, de procès ou comme preuves pour des limogeages ou démissions forcées, a été révélée au grand public il y a quelques semaines.

Le mois dernier, la CNN a révélé que l’administration Trump avait réussi à obtenir des enregistrements téléphoniques et des courriers électroniques de l’un de ses correspondants de façon frauduleuse.

Et cette semaine, le New York Times a remis une couche en accusant non seulement l’administration Trump mais aussi celle du démocrate Biden d’avoir recours à ces pratiques.

Et c’est le département de la Justice qui est visé dans ces accusations. Le New York Times a affirmé qu’il menait une bataille juridique, en coulisses, pour avoir accès aux emails de quatre des reporters du quotidien pour pouvoir mettre la main sur leurs sources.