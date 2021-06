Akhannouch pour la création d'un Fonds "Zakat" pour développer le système de santé

Le chef du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a plaidé pour la mise en place d’un Fonds pour la gestion de la « Zakat« , dont la moitié serait consacrée à la promotion du secteur de la santé et au traitement des maladies chroniques.

Dans le cadre du 2è rassemblement de la tournée d’échanges et d’information pour présenter les grandes orientations de son programme pour la période 2021-2026, tenu dans la cité ocre, le patron du RNI a expliqué que cette institution, qui sera chargée de collecter et de gérer les fonds de la « Zakate« , doit être indépendante afin de fournir des ressources financières qui seront dédiées à la résolution de grands problèmes structurels.

En présence des représentants RNIstes de trois secteurs stratégiques, Akhannouch a déclaré que « plusieurs citoyens sont prêts à s’acquitter de la Zakat, mais manquent de visibilité quant à la manière de le faire. S’ils trouvent une institution sérieuse qui peut s’en charger, ils seront nombreux à y adhérer« .

Ainsi, le RNI a suggéré de créer une carte de soins pour permettre aux patients de bénéficier des soins et obtenir les médicaments, en attendant que la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) se charge du paiment auprès des établissements de santé et aux pharmacies. Le même parti a également suggéré d’activer la notion de « médecin de famille » pour atténuer la pression sur les hôpitaux.

« La focalisation du programme sur le secteur de la santé a une explication pour le Rassemblement national des indépendants, qui a écouté plusieurs citoyens, qui ont unanimement indiqué lors des tournées du programme « 100 jours, 100 villes » que la santé était à la tête des priorités qui les préoccupent. Ca sera donc le chantier de réforme des cinq prochaines années, afin de soulager les patients et leurs familles qui souffrent en silence, en attendant une réforme globale », a insisté Akhannouch.

Selon le chef de file des RNIstes, « le développement du secteur de la santé nécessite des ressources financières et humaines supplémentaires, et une restructuration globale, afin de mettre fin aux souffrances de nombreuses régions considérées comme des déserts médicaux, en raison de la faible présence de professionnels de la santé et de la pénibilité du travail dans ces régions, qui sont telles de nombreux cadres du secteur finissent par abandonner ou émigrer à l’étranger« .

Pour résoudre ce problème, le RNI s’emploiera à augmenter le nombre de médecins et d’infirmiers et à leur allouer des subventions incitatives pour travailler dans les zones reculées du Royaume, promet Akhannouch, qui a souligné la nécessité de consacrer un budget pour les dispositifs médicaux, de les gérer de manière rationnelle en augmentant le nombre de lits et rapprocher ainsi les services de santé des citoyens.

Aziz Akhannouch a d’ailleurs averti que 34% des villes marocaines n’ont pas de service de maternité ou en ont, mais sans pour autant qu’ils dispensent les services adéquats, notant que cette situation ne devrait pas perdurer, et que le budget alloué à la santé devrait être revu à la hausse pour passer du simple au double.