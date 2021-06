Accord historique au G7 Finances sur la fiscalité des multinationales 

Réuni pendant 2 jours à Londres, le G7 Finances s’est engagé sur l’objectif d’un taux d’impôt minimal mondial sur les sociétés d' »au moins 15% », un accord qualifié d' »historique » et de « moment de fierté ».

Aux termes du communiqué commun sanctionnant ces travaux, les Sept (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon, Etats-Unis, Canada) se sont engagés en vue d’une réforme mondiale de la fiscalité « adaptée à l’ère numérique ».

Pour le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, qui présidait la rencontre son pays étant l’hôte du G7, comme le décrit Rishi Sunak ,ce compromis envoie ainsi une impulsion importante pour la réunion du G20 qui se tiendra en juillet à Venise.

Les 7 se sont également engagés envers une meilleure répartition des droits d’imposer les bénéfices des grandes multinationales, principalement numériques et américaines, deuxième « pilier » de la réforme mise en avant par l’OCDE et incluant près de 140 pays.

Applaudissant l’accord, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a un « engagement sans précédent » des ministres des Finances du G7.

Par voie de communiqué, elle a fait valoir que « cet impôt minimum mondial va mettre fin à la course vers le bas de la taxation des entreprises, et apporter de la justice pour la classe moyenne et les travailleurs aux Etats-Unis et à travers le monde ».

De son côté, le ministre français des Finances Bruno Le Maire, a estimé qu' »après quatre ans de combat, la France a eu gain de cause ».

« C’est un point de départ et dans les mois qui viennent nous allons nous battre pour que ce taux d’imposition minimal soit le plus élevé possible », a-t-il dit dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.