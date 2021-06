Youssef En-Nesyri/Séville: J'y suis, j'y reste

Courtisé par plusieurs clubs européens, l’international marocain, Youssef En-Nesyri, semble se plaire là où il se trouve et ne compte pas changer de destination. Son agent, Anas Ouzifi, a en effet tranché par rapport à un éventuel transfert de son protégé en affirmant que le Lion de l’Atlas ne veut pas quitter le FC Seville dont il fait les beaux jours.

« Il y a quelques jours, je lui ai parlé et il a été très clair. Je ne cesse de recevoir des appels de clubs qui veulent le faire signer. On lui propose plus du double. L’un d’eux m’a même dit qu’il avait parlé à Séville. Mais je vous assure à 100% que En-Nesyri ne va pas partir. De plus… Nous n’écoutons plus les offres ! », a dit Anas Ouzifi dans un entretien au quotidien ABC.

« Je dis la même chose à tous les clubs, qu’En-Nesyri ne veut rien savoir et que son seul désir est de rester à Séville », a-t-il ajouté.

A noter que Youssef En-Nesyri a été la grande sensation du Séville FC cette saison. Il a été le meilleur buteur de l’équipe andalouse avec 24 buts toutes compétitions confondues.

En dépit d’offres alléchantes, Marca ayant évoqué le chiffre de 50 millions d’euros, l’attaquant marocain semble attaché à son club qu’il ne quittera « qu’à la demande de la direction si elle le fait un jour ».

Formé à l’Académie Mohammed VI de football, En-Nesyri a joué avec Malaga avant de signer à Leganés, dans la banlieue de Madrid. Ensuite, il a rejoint le Séville FC, pour un montant record de 20 millions d’euros.