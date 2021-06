'Khalid Jamai est mort', l'hommage posthume de Nabyl Lahlou au journaliste défunt

En ce 1er juin 2021, Khalid Jamai s’en va rejoindre dans le royaume des morts toutes les femmes et tous les hommes qui se sont battus pour que leur pays, le Royaume du Maroc, devienne une grande nation, indépendante, libre, démocratique et prospère.

C’est avec ces mots que le réalisateur marocain, Nabyl Lahlou a choisi de rendre un hommage posthume au journaliste Khalid Jamai, décédé le 1er juin des suites d’une longue maladie.

Revenant sur des souvenirs apparemment aussi nombreux qu’indélébiles, le réalisateur évoque Le Khalid Jamai qu’il a connu « l’homme libre, journaliste libre et indépendant », qui fut arrêté à plusieurs reprises pour avoir écrit, montré ou raconté certaines choses.

Mais il parle surtout de celui qui n’a jamais hésité à donner un coup de pouce à tous ceux qui en avaient besoin.

« Avant de devenir journaliste au journal L’Opinion, puis son rédacteur en chef, Khalid Jamais était au Cabinet de Mohamed El Fassi, le premier ministre de la Culture du Royaume du Maroc, un ministère créé en 1969 », se remémore Nabyl Lahlou.

Il poursuit: « C’est au début du mois de janvier de l’année 1970 que j’ai eu le plaisir de rencontrer Khalid Jamai dans son bureau au ministère de la Culture où je m’étais rendu pour solliciter un soutien pour monter ma pièce de théâtre +Les tortues+ ».

Et « c’est grâce à l’appui moral et matériel de Khalid Jamai que +Les tortues+ a pu être montée et être présentée au théâtre Mohammed V, avant d’être interdite. Cette interdiction avait choqué et scandalisé Khalid Jamai qui la dénonça par un article humoristique que L’Opinion publia », rappelle le réalisateur.

Puisant encore dans ses souvenirs, Nabyl Lahlou ajoute: « Khalid Jamai récidive en me soutenant pour ma nouvelle pièce +La grande kermesse+ qui sera, elle aussi, interdite. C’était en mars 1971, année où le peintre Jilali Gharbaoui a été retrouvé mort, couvert de neige sur un banc Aux Champs de mars à Paris, où la température était tombée à moins 7° ».

Khalid Jamai rendra hommage à Jilali Gharvaoui à travers toute une page que publiera L’Opinion. Hossein Kadri, et moi, participâmes à l’hommage, et c’est grâce à Khalid Jamai, qui a su convaincre son ministre Mohamed El Fassi, que la dépouille de Jilali Gharbaoui a pu être rapatriée au Maroc et enterrée dans le fief du grand peintre, souligne-t-il encore.

Poursuivant son hommage au journaliste défunt, Nabyl Lahlou soutient que « Khaled Jamai a pris sa plume pour combattre les abus et les injustices. Il a tenu bon, sans faillir face à son âme et sa conscience. Ses articles dans l’Opinion restent les témoins de son honnêteté intellectuelle et de sa probité de journaliste. Aussi, les très nombreuses interviews qu’il a accordées aux nombreux sites électroniques montrent combien Khalid Jamai aimait son pays et le voulait différemment (…) ».