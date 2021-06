Crise diplomatique: L'Allemagne joue la carte Libyenne pour amadouer le Maroc

La Libye revient au centre des préoccupations géopolitiques et s’inscrit aujourd’hui dans l’agenda de l’Allemagne pour régler un différend diplomatique avec le Maroc. Le Royaume a été invité à une nouvelle conférence organisée par Berlin sur la Libye courant juin. Rabat n’a pas encore répondu.

Après avoir jugé non nécessaire d’inviter le Maroc et la Tunisie à la conférence de Berlin de 2019, une conférence qui avait été retardée pendant plusieurs mois pour créer un format adéquat, et dont le mystère autour des pays invités restait plein, aujourd’hui l’Allemagne cherche à utiliser le dossier libyen pour se réconcilier avec le Maroc.

Ce n’est pas la première fois que Berlin va essayer de se rattraper sur ce dossier hautement important pour la diplomatie marocaine. Après cette conférence de Berlin sur la crise libyenne, qui avait scellé le sort d’une crise diplomatique avec le Maroc, l’Allemagne avait tenté d’en organiser une nouvelle avec le Maroc cette-fois, en format vidéo-conférence. Cette réunion avait été déclinée par Rabat.

Le royaume avait annoncé ses griefs contre l’Allemagne après une série de prises de positions et de décisions du côté allemand qui rompaient avec sa traditionnelle position sur le Sahara et, qui ont influencé le déroulé du dossier.

L’Allemagne avait convoqué une réunion d’urgence du conseil de sécurité de l’ONU après que le Maroc ait envoyé ses forces armées dans une opération non violente pour rétablir la circulation des biens, marchandises et des personnes à El Guerguerat, point reliant le Maroc à la Mauritanie qui avait été bloqué pendant plus de deux semaines par les milices séparatistes du polisario et qui avaient mené des opérations de piraterie sur place.

Pendant tous ces jours où plus de 1500 routiers étaient bloqués par des milices armées dans cette zone de désescalade, l’Allemagne n’avait pas réagi et avait laissé faire, et ce n’est que lorsque le Maroc a pris les choses en main pour rétablir la normalité dans cette zone que Berlin réagissait. C’était ce point précisément qui avait été à l’origine de la crise, après d’autres faux-pas enregistrés précédemment, dont l’exclusion de la conférence de Berlin sur la Libye.

Le 1er mars, le Maroc a suspendu tout contact avec l’ambassade d’Allemagne et les fondations et organisations allemandes à Rabat. Le ministère des Affaires Etrangères marocain avait évoqué à cet égard des « malentendus au sujet des questions fondamentales du Royaume du Maroc », en faisant référence au dossier du Sahara.

Sur la question de la conférence de Berlin, cette exclusion du Maroc, non expliquée et injuste, n’avait pas de sens étant donné que le royaume est impliqué dans le règlement de la crise depuis le début et dans une approche des plus remarquables, si bien que les Nations unies ont fait de Rabat un partenaire de choix dans le règlement du conflit, aux côtés de l’Egypte et de la Suisse.

Elle était d’autant plus incompréhensible du fait que l’Allemagne a choisi de mettre sur le banc de touche tous les pays du Maghreb à l’exception de l’Algérie, un pays au régime autoritaire et militaire, qui n’a jamais été associé à ce dossier et dont la diplomatie est en situation de mort clinique depuis des années.

La décision d’inclure l’Algérie aurait pu être compréhensible si Berlin avait considéré le volet sécuritaire, et donc considéré les pays ayant exclusivement des frontières avec la Libye, mais la Tunisie elle aussi a été exclue de la conférence, ce qui prouve que les motivations de l’Allemagne étaient purement d’ordre politiques.

Le Maroc un pays partenaire de la reconstruction politique de la Libye

Le Maroc avait accueilli les premières rencontres inter-libyennes entre les deux forces ennemies, et avait posé les jalons d’un règlement de la crise. Un accord historique avait été signé à Skhirat en 2015, et ce document reste jusqu’à l’heure actuelle, le document de référence pour une solution politique.

Depuis, le Maroc a continué d’abriter des rencontres entre les forces politiques libyennes à plusieurs occasions, et son rôle de pays hôte prônant une solution libyo-libyenne contrairement à d’autres pays qui cherchaient à s’ingérer dans le dossier, a été largement apprécié et soutenu par les partenaires libyens et la communauté internationale.

A Bouznika et à Tanger, les réunions des membres du Parlement libyen ont réalisé des prouesses. Le Maroc a réussi à convier 123 des 180 parlementaires libyens tous bords confondus, alors que ces derniers ne s’étaient pas réunis depuis deux ans.

Et c’est aussi au Maroc que ces mêmes parlementaires ont marqué un tournant vers la sortie de crise, notamment en novembre 2020 lorsqu’ils se sont engagés à mettre fin aux divisions et se sont mis d’accord sur les mécanismes de distribution des postes de souveraineté au sein des institutions stratégiques libyennes.

Encore une fois, c’est vers le Maroc que les dirigeants libyens se sont tournés cette semaine pour accueillir un nouveau round de discussions inter-libyennes visant à trouver un consensus autour des postes stratégiques de souveraineté qui ont buté sur des refus d’un côté et de l’autre.

Ainsi, le président de la Chambre des représentants libyen Aguila Saleh Issa a rencontré le président de la Chambre des représentants du Maroc, Habib El Malki, et le président du Haut Conseil d’État libyen Khaled Al-Mechria rencontré de son côté le président de la Chambre des conseillers Hakim Benchamach, avant d’entamer des discussions inter-libyennes.

Le Maroc n’a pas encore répondu à l’invitation de l’Allemagne pour cette énième conférence sur la Libye. En avril, Berlin avait évité d’intensifier la crise avec Rabat dans l’affaire du chef des séparatistes sahraouis du polisario.

Alors que le président algérien, Abdelmadjid Tebboune avait été soigné en Allemagne après son infection au coronavirus, ce dernier avait tenté de faire accepter l’hospitalisation de Brahim Ghali également dans le même établissement.

Berlin avait catégoriquement refusé de l’accueillir et à juste titre, cela aurait prouvé la partialité de l’Allemagne dans le dossier du Sahara, et aurait donné une mauvaise image du pays, qui accueille et soigne un sanguinaire, responsable de purification ethnique au Sahara, et qui retient en otage des milliers d’autres Sahraouis dans les camps de Tindouf en Algérie pour accomplir les desseins mafieux du régime militaire algérien au Maroc.