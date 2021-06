L’IMA et le mahJ lancent la mallette numérique "Culture(s) en partage"

L’Institut du monde arabe (IMA) et le musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) lancent, le 9 juin 2021, un outil pédagogique innovant : La mallette numérique «Culture(s) en partage».

Cette initiative vient couronner quinze années d’un partenariat liant les deux institutions à travers un objectif commun, à savoir jeter des ponts entre les cultures juives et musulmanes pour lutter contre les préjugés. Fondée sur une approche laïque et sensible par les œuvres d’art, la mallette est gratuite, et utilisable en autonomie par les enseignants dans les établissements scolaires, indique l’IMA.

À partir des contributions de plus de vingt spécialistes réunis par les services éducatifs des deux institutions, et rassemblant plus de 100 images haute définition de 20 œuvres emblématiques, la mallette propose 20 fiches d’œuvres, 42 fiches thématiques, 60 fiches d’activités, un glossaire, 12 films d’animations, 5 diaporamas, une carte interactive de l’Océan indien, un jeu pour la classe permettant d’illustrer les convergences entre les cultures juives et musulmanes.

Conçue autour de couples d’œuvres issues de chaque collection (IMA et mahJ), mises en miroir, autour desquels gravitent informations et activités, la mallette aborde des thèmes aussi divers que les langues sémitiques, Jérusalem, les textes sacrés, les personnages bibliques, la représentation figurée, l’art du livre, les femmes entre tradition et modernité, les croyances populaires, le mariage, les métiers d’art, les lieux de prière, les calendriers et les traditions culinaires. Ainsi, par exemple, un Coran et un rouleau de Torah évoquent les textes fondateurs.

La mallette permet à l’enseignant d’aborder les thèmes contemporains du vivre-ensemble et de l’éducation à la tolérance pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme. En partant des collections muséales, elle permet de déconstruire les préjugés et d’élaborer un savoir commun à partir de repères scientifiques et historiques clairs.

Destinée aux enseignants du primaire et des collèges, la mallette sera distribuée gratuitement aux établissements scolaires participant au parcours inter-musées « Cultures en partage ». Le coffret remis aux enseignants contient une clé USB, un guide pratique et quatre affiches. L’interface, accessible depuis la clé USB, propose deux espaces, l’un destiné à l’enseignant pour la préparation de son cours, l’autre à la projection en classe.

Ce projet est issu du parcours croisé « Cultures en partage », créé par de l’IMA et le mahJ en 2006, proposant des visites-ateliers sur la convergence des cultures juives et musulmanes, qui ont permis d’accueillir plus de 17700 élèves, avec de remarquables résultats pédagogiques.

Cet outil a vocation à évoluer – en y associant un troisième partenaire muséal – pour prolonger, dans une démarche laïque, la découverte des trois religions monothéistes qui coexistent dans le monde méditerranéen: le judaïsme, le christianisme et l’islam.