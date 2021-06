Lady Berbère : Ouverture sur l’artisanat du Moyen-Atlas au profit de la scolarisation des filles rurales

L’évènement Lady Berbère a pris ses quartiers en plein désert d’Agafay, avec une exposition de tapisseries Zindekh qui se tiendra du 1 au 15 juin, à Terre des étoiles de Marrakech. Une occasion pour faire connaître l’association Semnid pour la scolarisation des filles rurales et de promouvoir ainsi l’artisanat des femmes berbères.

Après avoir investit les murs du Selmane hôtel et de l’Es Saadi palace, l’exposition Lady Berbère pose ses valises à Terre des étoiles en plein désert d’Agafay, avec l’ambition de faire connaître les femmes artisanes au grand public mais aussi donner un coup de pouce à l’association Semnid qui oeuvre pour soutenir la scolarisation des filles rurales entre 12 et 18 ans.

“L’objectif de cette rencontre s’inscrit dans la lutte contre l’abandon scolaire, en créant un foyer ou un centre d’accueil pour les filles des zones montagneuses qui n’ont pas d’internat ou sont très loin du collège et pour leur permettre de s’installer dans le centre de la ville d’Azilal pour leur permettre de suivre leurs études”, explique au micro de Hespress FR, Omar Majjane, responsable de l’association.

Même son de cloche du côté de Stéphanie Cassan, créatrice de l’événement qui a mis l’accent sur l’importance d’aider cette association.

« A travers l’événement Lady Berbère, nous avons souhaité soutenir l’action d’Omar le directeur de l’association et permettre à ces jeunes filles de s’ouvrir à d’autres activités pendant leur temps libre. Les bénéfices de la vente du Book Lady Berbère seront reversés à Semnid », a-t-elle déclaré.

Ainsi, ce projet permet de mettre en avant le travail de leurs mères et de leurs grand-mères. Certaines apprennent à tisser depuis leur plus jeune âge et s’exercent à créer des tapisseries en fonction de leur humeur et de leur goût.

Un dialogue interculturel

Cette galerie dans le désert combine avec brio la tradition et la modernité, l’art et l’artisanat, les secrets de femmes et leurs visions audacieuses du monde.

Il s’agit également de la rencontre et le dialogue proposés entre les tapisseries Zindekh réalisées par les femmes de la vallée de l’Azilal et les peintures de Keya, l’artiste contemporain, tombé amoureux du travail de ces artisanes. Un projet interculturel soutenu par Christophe Chaillot, directeur de l’Institut Français de Marrakech.

“Ce projet Lady Berbère est d’abord un dialogue interculturel entre un artiste contemporain et des artisanes du Moyen-Atlas. Cela permet ainsi de faire sortir la culture hors des murs traditionnels et venir dans un désert pour montrer que la culture est ouverte à tous et que la culture peut aller chercher son public”, nous explique Chaillot.

Une exposition qui donne la parole aux femmes

Ces femmes de l’ombre ont appris à s’exprimer par des voies détournées. C’est le cas des brodeuses de ta pisseries Zindekh que cette exposition met à l’honneur à travers « Lady Berbère ».

Souvent à l’écart de la vie de la Cité dirigée par les hommes, les femmes Berbères ont trouvé refuge dans la broderie et s’échangeaient des messages et des secrets dans les rainures de leurs tapisseries. Elles s’offraient un statut. Ce statut, c’est celui de véritables Lady.

Grâce à leur résilience, elles sont parvenues à créer de véritables objets d’art, aux formes géométriques complexes, ont rédigé des codes auxquels les hommes n’avaient pas accès. Les tapisseries sont autant de coffres forts scellés.

“C’est un projet qui permet de soutenir un certain nombre d’associations, de femmes qui vivent dans le milieu rural. C’est une exposition qui met en parallèle un travail traditionnel artisanal autour de la tapisserie et un travail plus moderne autour d’un artiste et surtout parce-que c’est une exposition qui donne la parole aux femmes qui ont souvent peu l’occasion de le faire et l’objectif était donc de les soutenir”, souligne l’Ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, partenaire de cet événement.