Port de Sidi Ifni: Des débarquements de poissons de plus de 173 MDH en 2020

Environ 44.000 tonnes de poissons, d’une valeur de 173.426 millions de dirhams, ont été débarqués au port de Sidi Ifni durant l’année 2020.

Il s’agit d’une augmentation de 5% sur un an en termes de volume (42.262 tonnes en 2019) et d’une baisse de 13% de la valeur financière (199,53MDH l’an dernier), selon des chiffres officiels communiqués par cette plateforme portuaire.

La diminution de la valeur financière est due à la baisse enregistrée dans les exportations du secteur au niveau national, la fermeture des hôtels et restaurants en raison de la pandémie de Coronavirus (Covid-19), ainsi que les restrictions imposées à certains marchés de gros de poisson, explique la même source.

Le nombre d’emplois permanents et saisonniers dans le port atteint 311 emplois, dont 223 dans les marchés de gros de la circonscription maritime de Sidi Ifni, 66 dans les unités de production de poisson mariné et salé, en plus de 13 dans les ateliers mécaniques.

Le port de Sidi Ifni contribue au niveau national à 2,5% en nombre de transactions d’activités portuaires, et 3,4% en termes de volume de quantités débarquées de poisson.

La flotte de pêche active dans le port s’élève à 553 unités actives, réparties entre 421 unités liées à la pêche traditionnelle (1.263 salariés) et 132 unités liées à la pêche côtière (2640).