120ème Hirak empêché à Alger, Tizi-Ouzou, Bejaïa et la Kabylie prennent le relais

La marche d’Alger du 04 juin 2021 coïncidant avec le 120e vendredi du Hirak, n’a finalement pas eu lieu, comme les trois vendredis précédents. En effet c’est le quatrième vendredi consécutif, que la marche des citoyens n’a pas eu lieu dans la capitale empêchée en cela par les autorités et un dispositif sécuritaire des plus serrés comme d’ailleurs les semaines précédentes.

En effet, un impressionnant dispositif de répression a été déployé aujourd’hui à Alger pour empêcher une nouvelle fois la marche pacifique du Hirak. Des dizaines de fourgons des forces de sécurité avaient été disposés, dès les premières heures de la journée, de part et d’autre d’Alger centre et des principaux boulevards qui la prolongent. Peu d’images ont filtré ou rapportées par les médias et les journalistes, en raison des coupures d’Internet et autres entraves imposées aux médias.

Pour rappel, depuis le 9 mai dernier, le gouvernement considère les marches hebdomadaires comme illégales si elles ne sont pas précédées d’une déclaration auprès des services compétents. Pour la quatrième semaine de suite, il n’y a pas eu de marche à Alger aujourd’hui vendredi comme précédemment la tentative d’organiser des marches a été empêchée par les services de sécurité, cette fois-ci, tuée dans l’œuf. Alger en ce vendredi après-midi contraste étrangement avec les précédents vendredis durant lesquels les rues étaient envahies par les marcheurs. Si aucune tentative d’organiser une marche à Alger pour le 120e acte du Hirak n’a été constaté, des marches pacifiques ont été organisées à Bejaïa et à Tizi Ouzou.

La 120ème marche dans la ville de Tizi Ouzou a démontré que le mouvement populaire du 22 Février 2019 résiste encore en Kabylie malgré la répression. Le Hirak a mobilisé quelques milliers de citoyens de tout âge, dont de nombreux arrivés de plusieurs localités, voire d’autres wilayas. A Tizi Ouzou et comme chaque semaine, la foule s’est ébranlée, en petits carrés, devant le portail principal du campus universitaire de Hasnaoua. Des banderoles ont été mises en avant par les manifestants qui réaffirment leur rejet des prochaines élections législatives et les slogans habituels du Hirak, revendiquant un Etat civil et pas militaire etc. Les protestataires ont dénoncé la répression et ont appelé à l’arrêt immédiat de toute intimidation, poursuites ou harcèlement contre les activistes et les militants engagés et ont appelé à la solidarité avec les détenus d’opinions emprisonnés dans les geôles d’Algérie.