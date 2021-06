Ces drones qui dérangent tant les ennemis du Royaume

Le Maroc s’arme en Israël pour défendre le « Sahara occidental » comprenez par-là , son intégrité territoriale, s’est « indigné » un média espagnol dernièrement, « Europa-Sur » pour ne pas le nommer. Rien à ajouter de ce côté-ci de la rive, si ce n’est que nous défendrons notre intégrité que ce soit avec des cailloux, de drones israéliens ou autres armes sophistiquées en provenance de France, des Etats-Unis, d’Allemagne, des Pays-Bas, d’Israël ou, tiens même d’Espagne, le Royaume ne reculera devant rien pour ce faire, c’est inexorable.

Les milices algériennes du polisario en savent d’ailleurs des choses, leur chef de la Gendarmerie, Bendir, y a payé de sa vie en outrepassant certaines limites. Son exécution, s’est faite avec un appareil de fabrication israélienne, un drone Heron construit par Israel Aeroespace Industries. L’attaque, rapporte le média en ligne, a été menée après le pointage laser de la cible par l’appareil et le tir. « C’est la première fois que les Forces armées royales (FAR) utilisent des avions sans pilote dans une attaque d’une telle ampleur quant à la défense du Sahara ». Les Forces Armées Royales n’ont pas confirmé l’attaque, s’est encore outré le canard. Faut-il rappeler à ce dernier quant à cela, le doux sobriquet de « Grande muette » que a l’on accorde volontiers aux armées de par le monde.

Mais là n’est pas le sujet. Et l’effronté de poursuivre « Les relations militaires entre Israël et le Maroc ont été tenues secrètes au cours des dernières décennies et ont été mises à l’évidence dernièrement ». Et de nous compter l’historique des trois drones Heron, acquis par le Royaume début 2020 pour une valeur s’élevant à plus de 50 millions d’euros. Le drone a une autonomie de vol de plus de 40 heures et la capacité de monter à plus de 30 000 pieds, blablabla. Ils auraient été utilisés par la France en Afghanistan. Ces appareils, ensuite, ont été ensuite équipés et peints dans l’Hexagone aux couleurs du Maroc, histoire de confirmer l’existence du rôle d’intermédiaire de la France.

Secret de Polichinelle, ces dernières années, le Maroc s’est engagé dans un plan de modernisation de ses forces armées afin de faire face aux défis régionaux et pour défendre sa souveraineté. Dionisio García, directeur du magazine de défense Fuerzas Militares del Mundo , souligne dans des déclarations à l’Europe du Sud (Europa Sur) que l’utilisation de drones dans le « conflit sahraoui » est meilleur que « d’utiliser une frappe aérienne ou de mobiliser des troupes pour réaliser une opération chirurgicale ». García a soutenu que le gouvernement israélien est intéressé à maintenir de bonnes relations militaires avec le Maroc histoire de dire sa présence dans la région.

Le Royaume du Maroc, a-t-il encore poursuivi, est l’un des rares pays arabes à ce jour à posséder des armes israéliennes. Preuve en est que la police marocaine utilise les fusils Tavor X95 fabriqués en Israël. De plus le Maroc a acquis d’autres drones, le Hermes 900 de la société hébraïque Elbit Systems. Des engins qui se trouvent dans les bases de Meknès et de Dakhla, croit encore savoir la canard. Et dans sa lancée il annonce que le Maroc a convenu avec la Turquie l’achat de drones Bayraktar TB2 ainsi qu’avec les Etats-Unis de l’acquisition du Reaper MQ9, un appareil que l’Espagne possède déjà.

Nimrod Gore, président et fondateur du groupe de réflexion israélien Mitvim Institute , souligne dans des déclarations à ce même journal que le rétablissement des relations avec le Maroc est une avancée importante pour Israël puisqu’il initie des liens avec un pays qui a une position importante dans le monde arabe, la Méditerranée et l’Afrique. « Le Maroc est un pays avec lequel Israël entretient des relations de longue date, quoique pour la plupart non formelles […] Les liens permettront également à Israël et au Maroc de coopérer dans des cadres régionaux, y compris l’Union pour la Méditerranée, la politique de voisinage méridional de l’Union. et même l’Union africaine », a argumenté l’expert.