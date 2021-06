Le Groupe OCP fait appel des décisions ayant imposé des droits compensateurs sur les importations aux Etats-Unis d’engrais phosphatés marocains

Le Groupe OCP vient de faire appel auprès de la Cour fédérale du Commerce International des États-Unis (U.S. Court of International Trade) des décisions ayant abouti à l’imposition de droits compensateurs sur les importations sur le marché américain d’engrais phosphatés en provenance du Maroc.

Cette procédure vise à contester les décisions infondées de la Commission Américaine du Commerce International (ITC) et du Département Américain du Commerce (DOC) portant respectivement sur le préjudice causé à l’industrie locale des engrais et le taux appliqué.

OCP interviendra également à l’encontre de la procédure en appel initiée par Mosaic visant à accroitre le niveau des droits appliqués.

Ces actions s’inscrivent dans la continuité des efforts menés par le Groupe OCP de s’opposer à l’application infondée de ces droits compensateurs, et dans la volonté de continuer à servir les agriculteurs américains en leur permettant de sécuriser un approvisionnement fiable et diversifié en engrais adaptés et de haute qualité.