Appui à la recherche: Le choix porté sur 82 projets autour du Sahara et de la Covid-19

Un total de 82 projets traitant de la cause nationale du Sahara, le développement des provinces du Sud et la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), ont été sélectionnés par le Centre national de la recherche scientifique et technique (CNRST) en vertu d’un programme d’appui à la recherche scientifique mobilisant un budget de 10 millions de dirhams.

Un communiqué conjoint du CNRST et du département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, précise que les projets retenus couvrent les domaines de l’économie (19 projets), du développement (14 projets), de la politique et du droit (14 projets), de la culture (13 projets), de l’éducation et de la formation (8 projets), de la sociologie (8 projets), de la communication (2 projets) et autres thématiques (4 projets).

La liste des recherches sélectionnées sera publiée sur le site électronique du CNRST, a-t-on précisé, notant que l’appel à projets a été organisé par pôles universitaires régionaux.

Chaque université a assuré la coordination des projets proposés par ses chercheurs, ainsi que ceux proposés par les établissements d’enseignement supérieur non universitaires et les établissements de recherche publics de la région dont elle relève.

Au total 120 projets ont été déposés dans le cadre de ce programme, dont 61 en lien avec l’intégrité territoriale et le développement des provinces du Sud et 59 autres ayant trait aux effets de la pandémie de Covid-19. Les projets ont été évalués par les experts agréés auprès du CNRTS.