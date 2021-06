Club "Musi'k" : La 3è édition du Festival Universitaire de Musique axée sur la diversité culturelle

Sous le thème : « Diversité culturelle », le club musicale de l’ENCG Kénitra, « Musiʼk« , lance la 3ème édition du Festival Universitaire de Musique qui se déroulera du 18 au 21 Juin 2021 au sein de l’Université Ibn Tofail à Kénitra.

Manifestation phare de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Kenitra, cet évènement est une occasion précieuse, selon les jeunes organisateurs, dans l’intention de célébrer la musique dans tous ses styles et créer un grand moment de partage et de convivialité afin de rester à l’écoute du jeune artiste marocain et leur permettre d’avoir un refuge quand le stress de la vie quotidienne est étouffant.

Ainsi, le Festival Universitaire de Musique aura comme objectif de garantir la continuité et la pérennité de son succès durant les deux dernières éditions. Un événement qui berce à son rythme les mélomanes et amateurs de musique venus des quatre coins du Maroc fait savoir les organisateurs.

Les équipes musicales des plus prestigieuses universités marocaines s’affrontent ainsi sur scène pour remporter le grand prix du vainqueur en présence d’un jury qualifié lors d’un weekend entièrement musical, animé de workshops et d’ateliers.

Trois journées de partage, de savoirs et de connaissances artistiques durant lesquelles bercement, ferveur et bonne humeur seront au rendez-vous promet le club « Musi’k« . « Les deux éditions précédentes de lʼFUM ayant été un franc succès, nous avons décidé de renouveler l’expérience en organisant cette 3ème édition qui verra le jour les 18-19 et 20 juin 2021. LʼENCG Kénitra se verra un lieu de convergence des mélodies musicales, un hub d’harmonie et d’unanimité des talents, sous le thème : Diversité Culturelle » confie les organisateurs.

Sous le thème de la diversité culturelle, le FUM prône les valeurs de la tolérance, du partage, de l’amour et de la cohésion. Le festival, tel qu’il sera conçu cette année, ne considère pas simplement la musique comme un instrument de divertissement mais un outil d’intelligibilité de cultures, qui fait de l’art de l’écoute une attitude de connaissance qui s’étend bien au-delà de la musique confie le club.

« Nous portons un message de respect mutuel, où les influences et les métissages sont à lʼorigine de rencontres et de créations exceptionnelles. Nous vous invitons donc tous, musiciens et musiciennes, chanteurs et chanteuses, groupe de différents styles musicaux, partenaires et passionnés du 4ème art, à cette 3ème édition qui appréhende toutes les cultures du monde et met en lumière les facettes les plus riches des patrimoines musicaux de la planète« , conclut le club « Musi’k« .