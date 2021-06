Bac 2021: Plus de 69.000 candidats au niveau de l'AREF Fès-Meknès

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Fès-Meknès a fait savoir que quelque 69.367 candidats passeront les épreuves de l’examen du Baccalauréat 2021, au niveau de la région, en hausse de 17,37% par rapport à la session 2020.

Une communiqué de l’AREF précise que sur ce total, 30.217 candidats sont inscrits dans les branches littéraires et de l’enseignement originel, tandis que les branches scientifiques techniques et professionnelles comptent 39.150 candidats.

Le nombre de candidats scolarisés a atteint 41.683, soit 60,09 pc du total (+2,25% par rapport à la session 2020). Le nombre de candidats libres est estimé, lui, à 27.679, soit 39,91% du total (+50,98%), est-il encore souligné.

L’AREF souligne, aussi, que 55 candidates en situation de handicap se présenteront à ces épreuves alors que le nombre des candidats des établissements pénitentiaires s’élève 145 élèves. Ces derniers sont répartis sur 4 établissements au niveau de la région de Fès-Meknès.

Quelque 499 centres d’examen sont aménagés pour assurer le bon déroulement de ces examens à Fès-Meknès, dont 260 pour les branches scientifiques techniques et professionnelles et 239 pour les branches littéraires et de l’enseignement originel. L’AREF de Fès-Meknès a dit avoir mobilisé tous les moyens dont elle dispose au sein de ses différentes directions régionales afin de garantir le bon déroulement de ces épreuves, eu égard de la conjoncture sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.