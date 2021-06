Dix obus de la Seconde Guerre découverts dans le nord de l'Estonie

Dix obus de gros calibre datant de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts cette semaine dans la forêt de Rohuneeme sur la péninsule de Viimsi (nord de l’Estonie).

Selon Raido Taalmann, chef de l’unité de déminage, cité vendredi par la presse locale, es travaux d’enlèvement ont été effectués par l’unité de neutralisation des bombes nord-estonienne et ont duré deux jours.

Et de préciser: « Des missiles d’artillerie de 280 millimètres de la Seconde Guerre mondiale ont été trouvés dans la forêt de Rohuneeme. Ce projectile lui-même pèse 300 kilogrammes et, si l’explosif est à l’intérieur, alors il y a environ 20 kilogrammes d’explosifs ».

Ces gros obus qui remontent probablement à 1944 « étaient dispersés le long de la zone dans le sol. Selon nos informations, avant le départ de l’armée allemande, ils n’ont pas réussi à emporter ces gros projectiles avec eux, mais les ont détruits sur place », a-t-il encore dit.

La région est un endroit populaire pour la marche et abrite le cinquième plus grand rocher d’Estonie. Les explosifs ont été retirés du sol et transportés vers des sites spéciaux d’élimination.

Les explosifs ont été trouvés après une étude des défis rencontrés par le Rescue Board et des connaissances historiques sur la région.

A noter que plus de 2.000 engins explosifs ont été trouvés et détruits en Estonie cette année. Environ 4.000 sont trouvés chaque année.