GIGALAB : Lancement de la 1ère unité de production de Tests Covid-19 Made In Morocco

GIGALAB, l’un des leaders de la distribution des équipements et des réactifs destinés à la Biologie Médicale au Maroc, lance la 1ère Unité de production de Tests Covid-19 Made in Morocco, agrémenté par le ministère de la santé.

Créée en 2007 par Karim Zaher, un immunologiste, pur produit de l’enseignement marocain, GIGALAB, en harmonie avec les orientations Royales visant à développer les innovations et les productions permettant au Maroc de garantir sa sécurité sanitaire, a opéré début 2021 un transfert de technologie auprès de la société Coréenne PCL, Inc., leader mondial dans la production de tests.

Ce transfert de technologie et l’agrément du ministère de la santé, à travers la DMP (Direction des Médicaments et de Pharmacie), permettent aujourd’hui à GIGALAB de produire dans sa nouvelle unité industrielle située à Had Soualem, des tests Covid-19, en utilisant les techniques RT-PCR et Test rapides en immuno-chromatographie fait savoir un communiqué du laboratoire.

Lors du webinaire organisé à cette occasion, Karim Zaher a indiqué que l »unité industrielle, qui s’étend sur une superficie de plus de 2.000 m² avec une capacité de production en vitesse de croisière, permettra ainsi la fabrication d’un test PCR et deux tests rapides avec une capacité de production de 2.000.000 unités/mois pour chaque test. Une quantité modulable en fonction du partenariat avec le ministère de la Santé et la demande d’exportation, a ajouté Zaher.

Ces tests, simples d’utilisation et à faible coût, répondront d’abord aux besoins du marché marocain a précisé Karim Zahe. Par la suite, GIGALAB envisage dès le mois d’octobre 2021, d’exporter ses tests vers le marché Africain-subsaharien et le marché Européen.

Ainsi, et puisque le test rapide n’est pas considéré comme un acte médical, tout citoyen peut le faire lui même sans avoir besoin de formation professionnelle, a expliqué le patron deGigalab, citant, dans ce sens, des pays comme la France, la Corée, le Japon et l’Allemagne, qui ont rendu le test salivaire rapide disponible dans les pharmacies, pour faciliter le dépistage massif.

Interrogé sur la disponibilité de test sur le marché marocain, Karim Zaher a précisé lors du webinaire que son laboratoire œuvre en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et attend son agrément pour le mettre en vente dans les pharmacies. Une fois sur le marché, Zaher a estimé que le prix du test salivaire rapide, dont le système de management de qualité est conforme aux normes internationales, pourrait varier entre 80 et 100 DH.

Selon le fondateur de Gigalab, le test salivaire rapide a une durée de validité sous emballage allant jusqu’à deux ans et doit être conservé dans une température entre 2°C à 30°C.

Karim Zaher s’est ainsi félicité du fait que cette unité de fabrication de tests Covid-19 « Made in Morocco » permettrait au Maroc de « se positionner en tant que premier et seul pays africain fabricant de test » relevant qu’il s’agit d’un transfert de technologie d’une société coréenne de renommée mondiale.