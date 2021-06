Boîtes de nuit : Sans aucune aide depuis plus d'un an, les professionnels réclament une ouverture immédiate

ne pas donner stp

Ils sont les seuls à n’avoir reçu aucune aide de l’État depuis le début de la crise sanitaire. Les professionnels des boites de nuit au Maroc ont vu leur situation financière sombrer dans le rouge. Contrairement aux salariés des restaurants et cafés, le personnel des boites de nuit n’a perçu aucune assistance, notamment l’indemnité forfaitaire de la CNSS.

Il ne s’agit pas des patrons de ces structures, qui selon l’opinion publique n’ont pas besoin d’aide, mais plutôt des petits employés comme les serveurs, DJ, barmen, vigiles, femmes de ménage et autres petits agents qui subvenaient aux besoins de leurs familles grâce à ce travail. Et c’est généralement des personnes sans diplôme ni expérience à qui les boites de nuit offrent un emploi stable.

Ces derniers ont plus vécu la crise financière que la crise sanitaire. Sans aucun revenu depuis plus d’un an, certains d’entre eux ont été contraints de quitter leur foyer pour non paiement de loyer ou de traite de la banque en plus des charges familiales qui n’en finissent pas.

« On a fait les choses dans les règles de l’art. On a déclaré à la CNSS les employés éligibles à l’indemnité forfaitaire pour qu’ils puissent au moins toucher cette aide, mais ils n’ont jamais rien reçu. Quand nous avons soulevé cela auprès de la CNSS, ils nous ont répondu qu’ils ne faisaient qu’exécuter ce que les autorités compétentes leur transmettaient et que cette catégorie de professionnels n’en faisait pas partie« , nous indique un propriétaire de boite de nuit à Rabat.

Notre interlocuteur nous confie également que son personnel l’appelle au quotidien depuis le déclenchement de cette crise sanitaire, demandant une aide financière vu la détérioration de leur situation. « Nous les aidons comme nous pouvons, mais jusqu’à quand ? Surtout que nous aussi nous n’avons pas été épargnés par les charges fixes (loyer, facture d’eau et d’électricité, facture de téléphone …) ou encore les impôts qui nous sont tombés dessus au début de cette année alors que nous étions en arrêt d’activité« . nous explique-t-il.

Un an de chômage, un an de galère et un an de « Hogra« , c’est le quotidien de cette catégorie. En effet, les professionnels des boites de nuit n’ont pas été inclus dans les calculs des autorités compétentes alors qu’ils dispensent des services touristiques, dont les acteurs d’autres filières ont eu droit à des aides, aussi minimes soient-elles. Vu qu’ils ne sont pas très nombreux et qu’ils ne dispensent pas des « services vitaux« , ils constituent en fait les oubliés de cette crise, « ceux qui, aux yeux du gouvernement, ne font partie d’aucune catégorie ».

Face à cette situation difficile qu’ils traversent, les patrons de quatre boites de nuit qui ont pignon sur rue dans la capitale du Royaume, et par le biais de l’Union Marocaine du travail (UMT), ont publié un communiqué le 24 mai dernier pour alerter les autorités compétentes sur leur situation et celle de leurs salariés.

« Les professionnels de ces établissements et leurs familles sont exposés à la misère suite à la fermeture de leur source de revenu sans préavis, ce qui peut donner suite à une catastrophe humaine dans leurs rangs si les autorités compétentes ne réagissent pas« , peut-on lire dans le communiqué de l’UMT.

Ainsi, le syndicat précité a salué le courage et la persévérance de cette catégorie de professionnels pendant plus d’un an, notant que certains se sont retrouvés dans la rue et leurs enfants ont été obligés de quitter les bancs de l’école.

L’UMT a ainsi appelé le gouvernement de Saad Eddine El Otmani à intervenir en urgence pour mettre fin à leur misère en leur versant les indemnités liées à la pandémie du Covid-19 à l’instar des autres acteurs du secteur touristique, qui ont été fortement impactés.

Le même syndicat assure être prêt à mener toutes les formes légales de protestation pour attirer l’attention sur la situation de cette catégorie de professionnels, apaiser leur souffrance et réaliser leurs revendications légitimes, à savoir recevoir les indemnités Covid-19 ou encore ouvrir leurs portes et reprendre leurs activités, à l’instar des restaurants et cafés.

Il convient de rappeler que le gouvernement a annoncé le 20 mai dernier, l’allègement des mesures restrictives en autorisant les cafés, restaurants et commerces à ouvrir jusqu’à 23H. Le 31 mai, une autre annonce a été faite autorisant les centres culturels, cinémas et théâtres à rouvrir avec un taux de remplissage ne dépassant pas les 50%. Les célébrations ont également été autorisées dans la limite de 50% (100 personnes présentes sans plus).

La question qui se pose maintenant est pourquoi les boites de nuit n’ont pas été autorisées à rouvrir également, avec le respect des mesures sanitaires en vigueur, surtout quand on remarque que des restaurants, profitant de ce vide et de la demande, se transforment justement en discothèques …