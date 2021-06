Coronavirus: La France classe le Maroc zone "orange". Voici les conditions de voyage

La France vient de mettre à jour les conditions d’entrée pour les touristes étrangers et le classement des pays selon un code tricolore. Le Maroc, les Etats-Unis et la Grande Bretagne font partie de la liste orange et voici les conditions d’accès.

Le ministre français délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé vendredi les nouvelles conditions d’entrée des touristes étrangers en France, au moment où la saison estivale approche à grands pas et les vaccinations dans le monde ont nettement avancé.

« Nous annonçons qu’à compter du 9 juin prochain (…) les Européens qui sont vaccinés pourront venir en France sans test PCR », a déclaré le ministre sur la chaine de télévision CNEWS. Ainsi, tous les pays de l’Union européenne figurent sur la zone « verte » et seront exemptés de fournir un test négatif à l’entrée s’ils ont été totalement vaccinés (double dose) au moins 14 jours avant leur voyage.

Mais cette nouvelle ne s’applique pas pour les autres pays selon un document publié vendredi par le gouvernement français, et c’est le cas du Maroc qui est classé comme le Royaume-Uni et les Etats-Unis, et tous les pays du continent africain (sauf l’Afrique du sud, zone « rouge ») dans la zone « orange », deuxième zone.

Ainsi, les voyageurs en provenance des pays classés zone « orange », qu’ils soient vaccinés ou non, devront quand-même présenter un test négatif du coronavirus, PCR ou antigénique. De plus, s’ils ne sont pas vaccinés, ils ne pourront voyager que sous motif impérieux et devront se soumettre à un auto-isolement de 7 jours.

De leur côté, les voyageurs en provenance des pays classés zone « verte », s’il ne sont pas vaccinés devront présenter un test négatif de moins de 72 heures.

Les pays classés zone « verte » comprennent tous les pays de l’UE, l’Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, le Liban, la Nouvelle-Zélande et Singapour.

Enfin, les personnes en provenance des pays classés dans la zone « rouge » comme l’Afrique du Sud, l’Argentine, Bahreïn, le Bangladesh, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Inde, Népal, le Pakistan, le Sri Lanka, Suriname, la Turquie et l’Uruguay, devront présenter un motif impérieux, un test négatif au coronavirus qu’ils soient vaccinés ou non, et une quarantaine de 7 à 10 jours sera imposée à l’arrivée en France.

Pour le secrétaire d’Etat en charge du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, qui répondait aux questions de Jean Jacques Bourdin sur la radio RMC ce classement s’explique par la conciliation du « principe de mobilité avec le principe de sécurité sanitaire » estimant que « rien ne serait pire que de retomber dans une énième vague Covid dans quelques semaines ou dans quelques mois parce qu’on n’aurait pas pris assez de précaution ».