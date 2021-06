Twitter lance son offre payante "Twitter Blue"

Le géant du Web « Twitter » vient de lancer son offre payante baptisée « Twitter Blue » via un tweet sur l’un de ses comptes « Twitter Comms ». Grâce à cette nouvelle offre, il est désormais possible d’annuler l’envoi d’un tweet, d’organiser son contenu favoris à l’aide de « Bookmarks » et de bénéficier d’un « mode lecture ».

La nouvelle fonction d’annulation d’envoi offre la possibilité de retirer les tweets avant qu’ils ne soient réellement mis en ligne et de définir un intervalle de temps qui peut durer jusqu’à 30 secondes pour annuler les tweets.

On retrouve aussi une nouvelle manière d’organiser ses favoris nommé « Bookmarks » qui permet de regrouper les tweets enregistrés et les rendre plus faciles à retrouver plus tard.

Quant au « mode lecteur », il rend l’expérience – lecture des discussions plus facile en les rassemblant en une seule page, ajoute l’application officielle de l’Oiseau bleu.

Le reste des fonctionnalités de « Twitter Blue » sont purement esthétiques: avec l’ajout de nouvelles options de changement de thèmes et de couleur.

Les abonnés de « Twitter Blue » auront également accès à un « support client dédié aux abonnements », indique l’entreprise. Ils bénéficieront ainsi d’une assistance plus rapide pour les problèmes liés à leurs comptes.

Selon le billet de blog, cette fonction sera déployée d’abord au Canada et en Australie où elle coûtera 3,49 dollars canadiens ou 4,49 dollars australiens par mois, respectivement.

L’entreprise a, par ailleurs, rassuré qu’un Twitter gratuit ne disparaîtra pas et ne le sera jamais, cette offre d’abonnement étant simplement destinée à ajouter des fonctionnalités complémentaires.