Ronald Koeman "va continuer" avec le FC Barcelone, annonce son président

« Ronald Koeman va continuer » son bail sur le banc du FC Barcelone, a annoncé jeudi le président du club, Joan Laporta, alors que le coach était sur la sellette après une saison mitigée.

« On a décidé de donner de la continuité à un contrat qui était déjà en vigueur », a indiqué le président Laporta lors d’une conférence de presse.

« On pense que c’est le meilleur pour le Barça, et on est très heureux de pouvoir annoncer aujourd’hui que Ronald Koeman va continuer », a-t-il indiqué.

Cette décision, prise « à l’unanimité » lors du comité directeur du club, confirme ainsi que le Néerlandais remplira sa deuxième année de contrat jusqu’à l’été 2022.

Laporta a également indiqué qu’il n’a pas été question « pour l’instant » de prolonger le contrat de Koeman, mais « imagine que l’on s’assiéra bientôt pour parler de ce sujet ».

Le Barça a clôturé la saison 2020-2021 avec la Coupe du Roi, après un début de championnat raté et une grosse désillusion face au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de Ligue des champions.