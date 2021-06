Les hospitalisations dépassent les 2 000 patients par jour en Algérie

Un indicateur inquiète actuellement les spécialistes et épidémiologistes en Algérie depuis le 28 mai dernier, les hospitalisations des cas les plus graves souffrant des symptômes les plus sévères de l’infection à la COVID-19. Selon l’Institut National de la Santé Publique (INSP), depuis cette date, l’Algérie a dépassé la barre des 2000 patients hospitalisés en une seule journée, d’où une situation sanitaire en Algérie des plus préoccupantes malgré des chiffres officiels soi-disant rassurants.

L’INSP est, rappelle la source, un organisme scientifique relevant officiellement du ministère de la Santé chargé de mener des enquêtes épidémiologiques sur le terrain pour cerner les évolutions des potentielles épidémies qui menacent la santé publique. Cette source autorisée et officielle indique que l’Algérie assiste à une « augmentation du nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 dans les structures de santé au cours des deux dernières semaines » du mois de mai. Ainsi, la moyenne quotidienne est de 1 670,3 – 1557,3 – 1 608,4 et 1 817,9 respectivement entre le 01 et le 07, entre le 08 et le 14, entre le 15 et le 21 et, entre le 22 et le 28 mai. De ce fait, au cours de la dernière semaine du mois de mai, les hôpitaux algériens ont enregistré +13,0 % des admissions des cas les plus graves de COVID-19.

Le seuil de 2 002 patients en hospitalisations, atteint le 28 mai dernier est le plus élevé observé dans les hôpitaux algériens après une longue période d’accalmie. Le dernier pic des hospitalisations à cause d’une infection à la COVID-19 a été observé le 16 mai dernier avec 1668 patients hospitalisés. Concernant les patients en réanimation, la situation commence à devenir également inquiétante car un nombre de 154 patients admis en une seule journée dans les unités de soins intensifs ont été enregistrés également le 28 mai au niveau national, constate l’INSP d’après lequel le nombre de ces patients souffrant des formes les plus graves et dangereuses de l’infection à la CO,VID-19 était de 123 patients le 23 mai dernier.

Ce sont les wilayas de la région Centre du pays qui ont enregistré le plus d’augmentation du nombre moyen de patients en réanimation. Les hôpitaux du centre du pays, la région la plus peuplée du pays, ont constaté toutefois une diminution de celui des patients intubés au cours des sept derniers jours du mois de mai. Ainsi, le nombre moyen est de 72,1 & 14,0 entre le 15 et le 21 et de 77,4 & 13,3 entre le 22 et le 28 mai. Les experts de l’INSP ont constaté une augmentation estimée à +7,3 % et une diminution de -5,0 % respectivement pour la moyenne des patients en soins intensifs et celle des patients intubés.

Cinq wilayas sur douze ont enregistré une augmentation du nombre de patients en réanimation. Ce sont Alger (de 42,0 à 46,6), Blida (1,7 à 2,6), Bouira (2,7 à 5,1), Djelfa (de 0,0 à 0,4) et Tizi Ouzou (de 2,7 à 3,0). Quatre wilayas enregistrent une légère élévation du nombre moyen de patients intubés ; ce sont Bordj Bou Arreridj (de 0,4 à 0,6), Djelfa (de 0,0 à 0,4), Tipaza (de 0,1 à 0,3) et Tizi Ouzou (de 1,7 à 1,9).