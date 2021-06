“ Hors les Murs Lady Berbère”, l'exposition des artisanes de l’ombre aux mains de fée

« Hors les murs, Lady Berbère » une première brèche de l’exposition événement a été présentée jeudi au Palace es Saadi, pour mettre en avant le travail artistique des femmes amazighes, et leur transmission de l’héritage culturel berbère.

Cette exposition combine la tradition et la modernité, l’art et l’artisanat, les secrets de femmes et leurs visions audacieuses du monde.

Lady Berbère, c’est l’histoire de rencontres successives, aussi bien au Maroc qu’en France entre Stéphanie Cassan, créatrice de l’événement et la collectionneuse Nathalie Heller Loufrani qui cultive une passion pour les tapisseries Zindekh, fruit de la création par les femmes de la région d’Azilal.

“Lady Berbère” est née de la rencontre avec une collectionneuse Nathalie Heller Loufrani il y a une dizaine d’années qui est tombée en amour devant les tapisseries Zindekh, réalisée par des femmes inconnues jusqu’à présent et que l’on a voulu mettre en avant”, explique Stéphanie Cassan au micro de Hespress FR.

Ces tapisseries sont aussi l’histoire de ces femmes qu’elles content à travers leur broderie et leur savoir-faire, un moyen pour elles de s’exprimer librement.

“Toutes les deux (avec Nathalie Heller Loufrani, ndlr”, nous avons une passion pour l’art et aussi pour la transmission, et à travers ses tapisseries, ces femmes se racontaient des histoires et les réaliser à partir de fil de laine, de tissus et c’était pour elles des objets du quotidien. Elles racontaient leurs amours et délivraient des messages à leurs filles et à leurs petites filles” , poursuit la créatrice de l’événement.

A travers cette exposition, Stéphanie a voulu montrer au public et aux collectionneurs que ces tapisseries qui n’étaient pas au départ encadrés dans des musées « sont vraiment des objets du quotidien”.

Cet événement est aussi un moyen de porter un coup de projecteur sur des artistes comme le peintre Keya qui s’est inspiré du travail et de l’art de ces femmes du Moyen de l’Atlas pour sa collection, et qui aspire à faire connaître ses artisanes de l’ombre souvent laisser pour compte.

“L’idée de départ m’est venue il y a 4 ans quand j’ai rencontré le savoir-faire de ces femmes berbères au niveau de la tapisserie. J’ai travaillé avec elles et je me suis rendu compte que c’était des vrais artistes. Mon travail dès le départ c’était de les révélés en tant qu’artistes. La première étape pour nous c’était de témoigner à notre manière leur créativité et savoir-faire”, nous expilque-t-il.

“La deuxième étape est de produire avec ces femmes leurs propres oeuvres et de les exposer dans ma galerie et de les présenter à d’autres galeries sur l’international afin qu’on puisse enfin les considérer comme des artistes”, nous affirme l’artiste qui « rêve » de réaliser ce projet.