Benchamach réaffirme la position de soutien constante du Maroc au dialogue inter-libyen

Le Président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, a réaffirmé, jeudi, la position de soutien constante du Maroc au dialogue inter-libyen, ainsi que l’engagement du Royaume pour appuyer les efforts visant à surmonter tous les obstacles qui entravent la consolidation de la solution politique consensuelle entre l’ensemble des parties.

« Le Maroc est engagé et impliqué dans le renforcement du dialogue entre les frères libyens afin de parvenir à un règlement politique définitif à la crise », a déclaré Hakim Benchamach lors de sa rencontre avec le président du Haut Conseil d’État libyen, Khaled Al Mechri, ajoutant que le Royaume estime que la solution politique consensuelle demeure la seule issue pour une sortie de crise.

Il a réitéré sa confiance quant à la capacité des Libyens d’aboutir à une solution définitive qui satisfait toutes les parties, à même de répondre aux aspirations du peuple libyen à la sécurité, à la stabilité et au développement, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Hakim Benchamach a aussi affirmé la disposition permanente du Royaume à contribuer à la réalisation des attentes du peuple libyen pour l’établissement de l’État de droit et des institutions.

De son côté, Khaled Al Mechri a salué le rôle agissant joué par le Maroc en vue de parvenir à la solution politique consensuelle autour du dossier libyen, considérant que « le rôle du Royaume a été déterminant dans le rapprochement des points de vue entre les différentes parties et l’aboutissement à des consensus de nature à baliser la voie à un règlement politique définitif de la crise libyenne.

Le Maroc, a-t-il dit, a offert toutes les conditions aux parties libyennes pour parvenir à d’importants consensus, citant l’accord de Skhirat, signé le 17 décembre 2015, ainsi que les étapes de Tanger et de Bouznika qui ont permis de rapprocher les positions des différentes parties libyennes.

De même, il s’est dit confiant et optimiste de transcender tous les obstacles et d’aller de l’avant sur la voie de la construction d’un État démocratique et unifié, ajoutant que les élections prévues le 24 décembre prochain en Libye permettront la consolidation du processus démocratique, l’édification des institutions et la consécration de la stabilité dans le pays.