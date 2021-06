Bourse de Casablanca: Clôture en  sa hausse

La Bourse de Casablanca a terminé jeudi en hausse, profitant de la bonne tenue de la majorité de ses secteurs, notamment « Participation et promotion immobilières », « Agroalimentaire/Production » et « Matériels, logiciels et services informatiques ».

Au terme d’une journée d’échanges dans le vert, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé de 0,95% à 12.386,73 points, frôlant ainsi les 10% en YTD (+9,74%).

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a progressé de 1,06% à 1.015,6 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a dépassé la barre des 10.000 points à 10.076,81 points (+0,97%). L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a gagné, quant à lui, 0,61% à 931,1 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a affiché une hausse de 1,46% à 11.603,63 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,93% à 10.588,56 points.

A l’exception des indices sectoriels de la « Chimie » (-0,98%) des « Sociétés de placement immobilier » (-0,87%) et des « Mines » (-0,57%), des « Services aux collectivités », « Équipements électroniques et électriques » et « Electricité » (inchangés), l’ensemble des secteurs ont terminé en bonne mine, affichant des hausses allant de 3,94% pour la « Participation et promotion immobilières » à 0,28% pour les « Télécommunications ».

Le secteur « Agroalimentaire/production » s’est envolé, de son côté, de 3,15%, profitant de la bonne tenue de Mutandis SCA (+3,98%) et de Cosumar (+3,84%). Cartier Saada a, en revanche, baissé de 1,99%.

Grâce à la bonne performance de HPS (3,98%), Involys (1,47%) et Disway (1,23%), l’indice « Matériels, logiciels et services informatiques », a terminé sur un gain de 2,52%.

A la hausse également, le secteur des « Services de transport » a pris 2,19%, « Industrie pharmaceutique » 1,85%, « Distributeurs » 1,5% et « Banques » 0,59%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 271,8 millions de dirhams (MDH), dont 242,64 MDH réalisés sur le marché central et 29,16 MDH sur le marché de Bloc. Par valeurs, Itissalat Al-Maghrib a drainé 69,27 MDH, HPS 41,29 MDH, LafargeHolcim Maroc 24,13 MDH et Attijariwafa Bank 18,41 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 638,2 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Delattre levivier Maroc (4%), Alliances (4%), Mutandis SCA (3,98%), HPS (3,98%) et Res Dar Saada (3,97%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (3,96%), Cartier Saada (1,99%), Zellidja S.A (1,98%), Ennakl (1,84%) et M2M Group (1,64%).