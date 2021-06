En fin de mandat, les membres du gouvernement interdits de médias

Le Roi Mohammed VI a donné ses instructions aux membres du gouvernement pour continuer d’assurer leurs fonctions jusqu’à la fin du mandat, mais sans couverture médiatique de leurs activités, a révélé le chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani

Intervenant lors du conseil de gouvernement réuni ce jeudi, El Otmani a indiqué que cette mesure intervient dans un souci d’équité et pour garantir une égalité de chances par rapport aux autres partis non représentés au gouvernement, et ce à l’approche des échéances électorales.

Le Chef de l’Exécutif a également appelé les membres de son équipe à poursuivre, pendant la période restante du mandat gouvernemental, la mise en œuvre des directives contenues dans les discours et messages royaux, des projets présentés devant le Souverain, et à continuer à honorer les engagements contenus dans le programme gouvernemental.