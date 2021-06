Exposition " XPO FMR – Street Art Inside" au HIBA_Lab

La Fondation Hiba organise son évènement « Street Art Inside» au Hiba_Lab. Une exposition atypique, qui aura lieu dans une cage d’escaliers et ce jusqu’au 15 juillet 2021.

Né dans la rue, le Street art, ou art urbain, est un mouvement artistique contemporain qui regroupe toutes formes d’art réalisé dans la rue ou dans des endroits publics et englobe diverses méthodes telles que le graffiti, le pochoir, les posters et bien d’autres. Depuis son essor lors de cette dernière décennie, et partout dans le monde, on le voit investir de plus en plus les espaces intérieurs : musées, galeries d’art, espace de bureaux ou encore pour décorer des cafés, restaurants ou intérieurs de maisons. Le Street Art, vu sa nature

contemporaine et actuelle, est une discipline qui est dynamique, en mouvance constante et qui continue à se développer et à se réinventer.

La discipline a connu un essor au niveau national, avec l’émergence de festivals qui lui sont dédiée, grâce à un intérêt grandissant auprès de la population générale et de la communauté artistique. Cette dernière a été appuyée avec la création de formations dédiées à la discipline ce qui a permis l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes, de graffistes, de peintres et de Street artistes. Cependant, le Street art est un art qui reste discret sur la scène artistique nationale, avec des opportunités moindres, et victime de

polémiques.

C’est dans ce cadre et dans une logique de soutien et de promotion de cet art que la Fondation Hiba organise une exposition éphémère intitulée « XPO FMR – Street Art Inside ».

Toujours dans le but de capter la mouvance visuelle du moment, cette exposition artistique se focalise sur la discipline du Street art, art contemporain par excellence, pour rendre hommage à cette discipline jeune, fraîche, urbaine et actuelle, véritable véhicule d’expression de l’artiste qui n’est plus limité par la taille de sa planche et qui explore textures, couleurs, techniques et dimensions. Une exposition éphémère car, par définition, le Street art a une nature éphémère et est un mouvement artistique contemporain qui se veut comme un art instantané et rapide. Il se réinvente, se renouvelle, et l’artiste peint sur une planche qui se consomme avec le temps, qui peut être revisité ou réinvestit.

La Fondation Hiba, depuis sa création, concentre ses efforts sur les créations contemporaines et les tendances émergentes, et a pour mission de soutenir les arts contemporains. Plusieurs évènements de la Fondation ont été dédiés à cette grande discipline : exposition de Street art lors de l’évènement pluridisciplinaire « In Situ » qui a eu lieu en 2015, l’animation de workshops autour du Street art et du graffiti, la participation de Street artistes lors de l’exposition XPO FMR – Hors Cadre, et dernièrement l’habillage du mur du HIBA_Lab par l’artiste Normal.

Pour « Street Art Inside », quatre muralistes auront carte blanche pour faire une œuvre à l’intérieur de la cage d’escaliers menant au HIBA_Lab. Il s’agit de Mehdi Zemmouri, Ed Oner, Reda Boudina et Ayoub Basec, le but étant de donc d’inviter l’art urbain à l’intérieur et d’inviter les curieux à le découvrir.