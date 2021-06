Ministère de l'Habitat : Des syndicats dénoncent des pratiques illégales de l'AOS à des fins électorales

C’est encore la pagaille au ministère de l’habitat. Alors que la Chambre des représentants a * approuvé, lundi 8 février, le projet de loi n ° 13.16 portant création et organisation de la Fondation des oeuvres sociales du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, en lieu et place de l’Association des oeuvres sociales (AOS), cette dernière est apparemment toujours en activité, et ce, en pleine campagne pour les élections professionnelles.

Dans une lettre ouverte adressée à la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, Nezha Bouchareb, le syndicat national du secteur de l’habitat et de la politique de la ville, affilié à l’Union marocain du travail (UMT) et l’Union régionale des syndicats de Rabat-Salé-Témara, annoncent avoir été surpris par l’émission d’une note signée du Président de l’Association des oeuvres Sociales du ministère et les structures affiliées, informant tous les employés de la possibilité de bénéficier des logements de vacances, avec date butoir fixée au 18 juin 2021.

Selon les syndicats susmentionnés, cette pratique ouvre la voie à une concurrence déloyale à l’occasion de ces échéances électorales professionnelles, et de l’élection des commissions paritaires, qui auront lieu le 16 juin. En plus, cela contredit le principe de l’égalité des chances qui doit prévaloir entre tous les partenaires sociaux, estiment les signataires de cette lettre parvenue à Hespress Fr et dont une copie sera remise au ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Ce qui est étrange, selon les mêmes syndicats, c’est le silence radio de la ministre de l’Habitat quant à cette mascarade, surtout que depuis l’approbation du PL n ° 13.16 portant création et organisation de la Fondation des oeuvres sociales du ministère et sa publication dans le Bulletin Officiel, l’AOS devrait suspendre ses activités, en attendant la mise en place des structures de la fondation, qui devait survenir ncessamment. Mais apparemment ce n’est pas ce qui a été fait.

Plusieurs questions ont ainsi été soulevées par le syndicat national du secteur de l’habitat et de la politique de la ville affilié à l’Union marocain du travail (UMT) et l’Union régionale des syndicats de Rabat-Salé-Témara dans leur courrier, notamment « pour le compte de qui cette annonce illégale a été faite et à qui profite-t-elle?« . La coordination dénonce une exploitation illégale d’une structure des oeuvres sociales à des fins électorales.

Par conséquent, la coordination syndicale appelle la ministre de l’habitat à assumer ses responsabilités et intervenir en urgence pour annuler cette note et ouvrir une enquête sur le gaspillage de l’argent public de la part de l’Association des œuvres sociales du ministère de l’habitat, qui a fait l’objet d’un dossier médiatique relayé par plusieurs médias, Hespress Fr notamment.

Ainsi, il est important selon les signataires de la lettre de mettre fin à cette « situation catastrophique que traverse l’association et prendre les mesures légales pour veiller sur l’argent public qui est dépensé en dehors des nobles objectifs pour lesquels il a été attribué« .

Dans une déclaration à Hespress Fr, un membre de la coordination syndicale a confié que cette dernière est prête à remonter le dossier, preuves à l’appui, à toutes les institutions concernées, notamment la Cour des comptes, et appelle ainsi la ministère de l’habitat à collaborer dans ce sens pour arrêter ces pratiques. « Il s’agit de l’argent des contribuables qui doit être contrôlé et dépensé en toute légalité et transparence, au service des intérêts de l’ensemble des fonctionnaires du ministère », estime notre interlocuteur.

Il convient de rappeler qu’en décembre 2020, la même coordination syndicale au sein du ministère, avait appelé la ministre, Nezha Bouchareb, à intervenir en urgence afin d’investir les fonds destinés à l’association des oeuvres sociales dans des projets à l’adresse et en faveur des salariés du département. Il est question d’une enveloppe annuelle estimé à 6 millions de dirhams qui est perçue et dépensée annuellement par l’AOS du ministère de l’habitat.

La grande question qui s’est posée à l’époque, et revient apparemment aujourd’hui, c’est de savoir où vont, chaque année, les 6 millions de dirhams ?

Affaire à suivre…