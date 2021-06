Mineurs marocains en Europe: Paris salue l'engagement d'un "partenaire essentiel pour l’UE"

La France a salué la décision du Maroc, sur instruction royale, de régler définitivement la question des mineurs marocains non accompagnés se trouvant en Europe.

Une déclaration du ministère français des Affaires étrangères indique en ce sens que l’engagement du Maroc exprimé par l’instruction royale du 1er juin d’accepter le retour des mineurs isolés d’origine marocaine présents sur le territoire européen, « vient souligner notre volonté commune de traiter au mieux cette question difficile ».

Le texte souligne également que « le Maroc est un partenaire essentiel pour l’Union européenne, notamment sur la question des flux migratoires. La France souhaite que cette coopération se poursuive et se renforce ».

La France et le Maroc ont des échanges réguliers sur cette question, ayant permis l’adoption d’une procédure commune relative à la prise en charge des mineurs non accompagnés, ajoute le quai d’Orsay, qui fait toutefois noter que « celle-ci relève en France de la compétence exclusive des juges des enfants ».

Tout en soulignant que « la France est pleinement disposée à poursuivre le travail de coopération judiciaire afin de faciliter des placements transfrontaliers », la déclaration assure que la France « se tient aux côtés des partenaires marocains pour œuvrer à une gestion mutuelle des enjeux migratoires dans un esprit de confiance et de partenariat ».

Par ailleurs, Paris a indiqué « suivre avec attention la situation à Seba et les tensions des derniers jours dont nous espérons l’apaisement rapide ».

« C’est un sujet que le ministre aborde tant avec l’Espagne qu’avec le Maroc, compte tenu de nos relations privilégiées avec nos partenaires espagnols et marocains », note encore le Quai d’Orsay, qui rappelle que le ministre Jean-Yves Le Drian s’est entretenu mardi avec ses homologues marocain et espagnol pour apaiser les vives tensions que traversent les relations hispano-marocaines.

A noter que le Roi Mohammed VI avait donné mardi ses instructions pour le règlement définitif de la question des mineurs marocains non accompagnés se trouvant en situation irrégulière dans certains pays européens.

Un communiqué des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères avait à cet effet souligné « l’engagement clair et ferme du Royaume du Maroc à accepter le retour des mineurs non accompagnés dûment identifiés.

« Des mécanismes de coopération ont été mis en place à cet effet avec certains pays, notamment la France et l’Espagne, et qui ont abouti au retour au Maroc de plusieurs dizaines de mineurs », a rappelé le communiqué, notant que « les lenteurs constatées dans la concrétisation de cette coopération sont essentiellement liées à des blocages dus aux procédures complexes dans certains pays européens ».

Le Maroc est le premier pays concerné par certains cercles de la société civile, voire même des réseaux criminels, qui prennent prétexte des conditions soi-disant précaires des mineurs pour les instrumentaliser, ont encore relevé les deux départements, assurant que le Maroc « est disposé à collaborer, comme il l’a toujours fait, avec les pays européens et l’Union Européenne, pour le règlement de cette question ».

A cet égard, le Royaume a formé le voeu que « l’Union Européenne et les pays concernés sauront dépasser les contraintes procédurales pour faciliter cette opération ».