Inter Milan : Chelsea vient concurrencer le PSG dans le dossier Achraf Hakimi

Chelsea passe à l’attaque. Le club anglais, désireux de s’attacher les services d’Achraf Hakimi, risque de faire de l’ombre au Paris Saint-Germain qui est toujours en négociations avec l’Inter Milan pour s’attacher les services de l’international marocain.

En ce moment, beaucoup, sinon tout, semble tourner autour d’Achraf Hakimi, l’une des pièces les plus précieuses de l’atelier Nerazzurri.

Le latéral le plus prolifique d’Europe est contraint de quitter la formation italienne à cause de la crise financière dont est victime le club qui cherche à vendre son joueur le plus bankable aux enchères qui ont déjà commencé avec l’inclusion de Chelsea , qui ces dernières heures s’est positionnée pour le Marocain déjà courtisé par le PSG. Un intérêt qui peut faire monter le prix, tout comme l’Inter l’espérait.

Hakimi est sous contrat jusqu’en 2025, mais il est rapporté que Thomas Tuchel est impressionné par le joueur et pourrait l’utiliser pour renforcer davantage l’équipe vainqueur de la Ligue des champions.

Pour l’instant, le PSG a mis environ 60 millions d’euros dans l’assiette, mais le club nerazzurri en demande au moins 70.

L’Inter a signé Hakimi pour 45 millions d’euros l’été dernier qui a continué de faire sensation avec ses sept buts et ses 10 passes décisives lors de sa saison victorieuse en Serie A.

Avenir en club à part, Hakimi est actuellement concentré avec l’équipe nationale et se prépare avec les Lions de l’Atlas à affronter le Ghana et le Burkina Faso les 08 et 12 juin 2021 au complexe Sportif Prince Moulay Abdelah de Rabat.